El delincuente prófugo Rafael Ramírez dice que ni Maduro ni Guaidó, que el presidente debe ser él

Quién fuese el presidente de PDVSA mientras el barril de petróleo llegó a los $130 dólares americanos, cuando el tuerto Andrade era el Tesorero y el primito Dieguito Salazar el dueño de los seguros y reaseguros de de PDVSA, hoy en fuga, buscado por la justicia venezolana, el inefable Rafael Ramírez volvió a insistir en ser presidente de Venezuela.

Ramírez dijo que la idea es crear una Junta Patriótica de Gobierno que aglutine a todos los factores políticos y sociales del país, pero que él debe ser el «presidente de esa junta».

El prófugo dijo que los venezolanos deben expresarse, pero las condiciones actuales no lo permiten porque no puede producirse una contienda con hambre, miedo y manipulación, lo que contradice su proceder mientras tenía el poder siendo el presidente de PDVSA, ya que el mencionado fue el inventor de la frase «PDVSA es roja rojita», lo que significó el inicio de la manipulación del voto a través de la entrega de dádivas, cargos, cajas de comida, y otros beneficios que se entregaron a través de PDVAL, extensión de PDVSA que terminó con el escándalo de la comida podrida, descubriendose que a los venezolanos se le estaba dando comida al límite del vencimiento en las cajas clap.

Mujeres protestaron en la plaza La Candelaria para exigir la renuncia de Maduro «Yo,Rafael Ramírez, por supuesto que estoy listo para volver a mi país y explicar a nuestro pueblo qué pasó, qué deberíamos hacer», agregó Ramírez el delincuente.. que ha dejado claro que desea volver pero que no lo metan preso que él quiere ser presidente.

Aseguró que sabe cómo recuperar la industria petrolera y resaltó que tiene el conocimiento y el liderazgo dentro de los trabajadores, además de importantes ideas, otra frase infame más de sus declaraciones.

Opine usted querido lector..

