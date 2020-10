El DJ colombiano Sam Tapias lanza ‘Respirar’

Sam Tapias es un músico integral, DJ y productor colombiano pionero en transmitir el mensaje de Dios por medio de sonidos electrónicos. Es creador de un movimiento musical que comunica el mensaje del evangelio a todas las generaciones, rompiendo los estereotipos sociales y demostrando que existen diferentes alternativas de alabanza sin perder el objetivo principal respecto al agrado de Jesús y su palabra.

La propuesta del primer DJ cristiano en Colombia nace con la motivación de llevar mensajes íntegros y positivos a las nuevas generaciones.

‘Respirar’ es su nuevo lanzamiento, un tropical house con una base rítmica que referencia los sonidos electrónicos (Chill & Tropical House) y la participación de strings reales que citan el “mood” pop. Es una producción que busca ser un antídoto que reconforta al escuchar.

«Es una canción que escribí en uno de los momentos más difíciles y transcendentales de mi vida, donde pude entender que no debo perfeccionarme para estar con Jesús… yo me perfecciono en él. Eso me hizo entender que Jesús ama al que está mal, al que se equivoca, al vulnerable, al débil, pues en esos momentos él puede moldear conforme a su voluntad», comenta Sam.

«El «Lead» principal de ‘Respirar’ fue un momento que quedó grabado cuando mi hija de dos años aprendía a caminar y, accidentalmente, se apoyó en el piano, tocando el arpegio principal. De ahí nació toda la composición musical», agrega Tapias.

La canción viene acompañada de un lyric video que hace referencia a dos lugares (Desierto y Agua) donde es imposible respirar, pero Jesús lo hace posible.

«El desierto hace referencia al camino buscando la salida a mis problemas y el agua se refiere al punto más bajo y profundo de mi situación. El movimiento dentro del agua reseña la confianza que Jesús nos da a pesar de estar en el punto más profundo de nuestros problemas», enfatiza el DJ.

En : Gente