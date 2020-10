El doctor Asdrubal Alfonzo habla sobre los efectos cardiovasculares del covid-19

El doctor Asdrubal Alfonzo, especialista en cardiología de intervención e internista, ofrece consejos para evitar ser contagiado de covid-19. Asimismo, habla de los efectos cardiovasculares que trae consigo el virus.

«Los diferentes estudios clínicos todavía avalan los métodos de barrera: tapabocas, faceshield, lentes, limpieza de manos, alcohol o gel mayor al 80% de concentración, distanciamiento social, como las medidas más efectivas para evitar contagiarse. Indiscutible hacer mayor énfasis en pacientes con factores de riesgo (HTA, diabetes, tabaquismo, obesidad) y mayores de 60 años, aunque no es una regla estrictamente, ya que cada vez más podemos ver paciente más joven con síntomas más severos», agregó el doctor.

Sobre la recuperación de los pacientes que tengan su historia en cardiología, dijo «Las estadísticas nos revelan que son específicamente estos paciente con mayor tasa de complicaciones y muerte, sin embargo; también es importante destacar que los pacientes con controles óptimos de la patología base, igualmente se recuperan excelentemente bien, por eso nuestra recomendación de no abandonar el tratamiento cardiológico».

Es importante destacar que Alfonzo cuenta con más de siete años de experiencia en cardiología clínica y cinco en el área de intervenciones.

El doctor Asdrubal agrega que la cardiología es una de las especialidades más importantes en la medicina, pues tienen el mayor compromiso de atender a pacientes con la primera causa de mortalidad en el mundo.

