El Doctor José Aquino reconocido cirujano plástico en la ciudad Miami

El Doctor José Aquino entre los más ejemplares de la Cirugía Plástica y Reconstructiva de la ciudad Miami

El Doctor José Aquino es considerado al momento uno de los cirujanos más influyentes de la ciudad de Miami. Sus especializaciones en la Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva le han permitido consagrarse con total éxito en Estados Unidos; lugar en donde no sólo encontró grandes oportunidades de desarrollo, sino que también allí forjó algunas de sus bases y conocimientos profesionales.

Realizó su especialización en Cirugía General en el Hospital Universitario Westchester Medical Center afiliado al New York Medical College y posteriormente continuó su mejora en Cirugía Plástica y Reconstructiva en la Universidad de Nebraska. Estos avances le dieron la oportunidad de convertirse en el tercer dominicano en formarse en un programa de cirugía de este tipo en los Estados Unidos, siendo este uno de los postgrados más competitivos de ingresar.

Los estudios de medicina del Dr. Aquino comenzaron a muy temprana edad, justo en la Universidad de INTEC, donde siempre destacó por su excelencia académica.

Sus habilidades y destrezas universitarias le permitieron recibir en tiempo record el título de Doctor en Medicina (Magna Cum Laude) en el año 2006. Con el tiempo, y como parte de su compromiso social, realizó su pasantía rural en el cuerpo de los bomberos de la localidad, despertando justo en este momento la necesidad de realizar algunas especializaciones fuera de su natal República Dominicana.

Al decidir que Estados Unidos sería el país donde quería realizar su entrenamiento, Aquino pasó a tomar los Exámenes de Revalida del título para los Estados Unidos (USMLE), y desde entonces ha dado lo mejor de sí para consagrarse como uno de los mejores de su especialidad en el territorio extranjero.

Actualmente el Doctor José Aquino se encuentra radicado en la ciudad de Miami, practicando todo el espectro de Cirugía Plástica y Reconstructiva, siendo una referencia en contorno corporal y senos. Es uno de los pioneros en el Estado de la Florida en realizar lipoescultura de alta definición asistida con alta tecnología como lo es el “Vaser” y “J Plasma”.

Hoy en día forma parte de un grupo selecto de latinos que destacan en el ámbito de Cirugía Plástica en los Estados Unidos. La filosofía del Doctor Aquino es obtener resultados naturales y duraderos con un enfoque multidisciplinario, en donde la prioridad no es sólo lograr un cambio físico ideal sino también ayudar a que el estilo de vida de sus pacientes sea el más pleno y satisfactorio.

Para más información pueden seguirlo por la cuenta de Instagram: @dr.joseaquino / Agencia: @somos.inmigrantes – Prensa: @jheirod

