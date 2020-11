El Doctor Pedro Torres presenta su libro “¿Te Cuidas Hoy o Mañana?”

El especialista en nutrición clínica y deportiva nos invita a perder peso ganando salud.

Pedro Torres Allen, es un cirujano ortopédico y traumatólogo venezolano, con un Master en nutrición clínica y deportiva avalado por la FIFA, presenta su primer libro en el que aborda la importancia de adoptar hábitos saludables desde la infancia y cómo estos son fundamentales en las distintas etapas del ser humano.

En los seis capítulos que tiene el libro, explica qué sucede a nivel fisiológico y hormonal en las diferentes edades que vive el ser humano. Asimismo, explica las razones por las cuales la gente se relaciona de manera inadecuada con la comida y por qué esto ha traído tantos problemas de sobrepeso y enfermedades. El objetivo más importante del libro es cambiar el juego a los malos hábitos y ofrecerle al lector nuevas conductas de remplazo para una vida plena.

Con un lenguaje muy cercano y ameno, Torres busca ayudar a identificar de qué forma las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas afectan nuestra salud y la de otros, de manera directa o indirecta.

– “No se trata de perder peso sino de ganar salud. El acto de comer por placer nos hace olvidar que la comida sigue siendo una necesidad vital”, dice el autor y explica algunas de las rutinas que el lector puede tomar para empezar a generar cambios.

Torres se dedica a explicar cómo funciona el cuerpo humano para que logremos entenderlo y aprendamos a conocernos más allá de lo que vemos en el espejo, a tratarnos y a alimentarnos adecuadamente.

– “Estar desnudo frente al espejo y que te guste lo que ves va mucho más allá de un simple acto de vanidad, representa salud mental y esa forma en la que te ves a ti mismo es la que proyectas y determinará cómo te relacionas con el mundo exterior”, explica Torres.

En su opinión, cambiar de hábitos es posible si las personas tienen claro su objetivo y tienen un por qué. Luego de eso tienen que entender el cómo, además de tener la suficiente inspiración y la motivación para el proceso de cambio de hábitos.

El médico indica que para hacer estos cambios es imprescindible reprogramar, lo que significa en buena medida desaprender lo aprendido. Hay que eliminar los programas y los hábitos que de alguna manera no funcionan.

Para seguir cada recomendación y conocer más, pueden visitar sus redes sociales como @drpedritot y visitar www.drpedrito.com

