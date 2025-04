El dominicano Yogerli revoluciona la escena musical con su nuevo tema “fanático” El cantante dominicano Yogerli, quien se posiciona como uno de los iconos emergentes de la música urbana, presenta su más reciente sencillo titulado “fanático”. Este nuevo tema compuesto por el mismo artista y bajo la producción del sello discográfico americano Blackvird Music, marca un nuevo hito en su carrera como artista explorando diferentes facetas del género urbano.

Por su parte, fanático es un reggaeton que transmite el deseo y la conexión de querer encontrarse de nuevo a esa persona con quien en algún momento se topó. Según el artista dominicano quien se inspira en sus propias experiencias al componer, es una situación que le puede pasar a cualquiera y es común en la vida cotidiana. Asimismo, el videoclip que acompaña este sencillo fue filmado en Manhattan, New York por Agora Productions.

El artista dominicano Yogerli quien forma parte del sello discográfico Blackvird Music encabezado por Andrés Duque Maldonado junto a Pablo Andrade A&R, se destaca como uno de los artistas internacionales más prometedores en la escena musical caracterizado por su versatilidad al componer e interpretar géneros musicales. En ese sentido, el artista asegura que está abierto a probar diferentes géneros.

Yogerli afirmó que para este año 2025 continúa trabajando en nuevos proyectos y nueva música siendo que, uno de sus objetivos es que su audiencia siga disfrutando e identificarse con su música.

Redes sociales: @yogerliebf

@blackvirdmusic

Promotor @davidlealramirez

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional

El dominicano Yogerli revoluciona la escena musical con su nuevo tema “fanático” was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí