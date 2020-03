El Dr. Fernando Simón, Director de Emergencias Sanitarias de España positivo para COVID-19

El Dr. Fernando Simon, director de Alertas y Emergencias Sanitarias de España tiene COVID-19.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, ha dado positivo en las dos pruebas a las que se ha sometido de coronavirus.

Simón, de 57 años, es el rostro que todos los días, alrededor de las 11 de la mañana, ofrece la información actualizada sobre el avance de la epidemia en España y en el mundo, así como una valoración sobre la situación. Desde el inicio de la crisis su labor ha sido muy alabada por la ciudadanía, al verter diariamente información científica de una manera clara y comprensible, alejada de alarmismos.

Así, se ha convertido en la cara más visible de la lucha contra la enfermedad, aunque para la mayoría de los españoles ya era un viejo conocido, debido a que también hizo labores de portavoz durante la anterior crisis del ébola.

Fernando Simón estudió Medicina en la Universidad de Zaragoza y posteriormente se especializó en epidemiología en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Entre sus trabajos antes de aterrizar en su puesto actual, fue director del Centro de Investigación en Enfermedades tropicales de Manhica, en Mozambiqu

