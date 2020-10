El Dr. José Vicari Méndez habla sobre la cirugía de la mano en tiempos de covid-19.

El doctor José Vicari Méndez, que cuenta con diferentes maestrías y especialidades, nos comenta sobre la cirugía de la mano en estos tiempos de pandemia de covid-19.

“Como especialistas en Cirugía de la Mano, tenemos responsabilidades frente al manejo de los pacientes durante esta pandemia y debemos cumplir con las guías y protocolos nacionales a fin de lograr la protección de los trabajadores de la salud y la protección de los pacientes. A pesar de que no estamos en la primera línea de atención durante la pandemia, también es cierto que nuestra especialidad cubre un área extremadamente importante como son las manos y en las cuales se presentan patologías traumáticas de emergencias, estén contagiados o no y cuya atención debe mantenerse a pesar de la contingencia”, contó Vicari, quien es especialista Cirugía de la Mano y Reconstructiva del Miembro Superior.

Según el doctor, para realizar la práctica de la Cirugía de la Mano y Miembro Superior, durante la emergencia sanitaria actual se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Proteger a todos los integrantes del equipo quirúrgico.

2. Optimizar la capacidad de resolución de las cirugías de emergencia

3. Atención estandarizada en la consulta externa y emergencias del paciente, cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

4. Protección para los pacientes y para todos los profesionales de la salud.

5. Manejo óptimo de los recursos materiales y financieros correspondientes a los respectivos servicios.

El doctor José también comentó que en estos tiempos ha aumentado las lesiones a causa del sobreuso de las manos.

“Debido a lo prolongado del tiempo de confinamiento las personas han ocupado la mayor cantidad de tiempo en realizar actividades de mantenimiento rutinario en sus hogares lo cual ha aumentado el número de emergencias y accidentes a nivel de la mano y miembro superior como consecuencia de la fatiga muscular, presentándose heridas cortantes, sección de tendones, fracturas de la muñeca y de los dedos, luxaciones de codo y hombro y afines”, informó.

