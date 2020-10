El Dr Juan Blanco nos habla del Maskne, Acné causado por las mascarillas faciales

Los especialistas han advertido de un aumento en las consultas relativas a la aparición de espinillas e inflamación facial a causa del uso prolongado de las mascarillas. Acá, blanco da varias recomendaciones para detectarlo y tratarlo.

Entre otras cosas que nos ha traído esta pandemia de covid19, se encuentra la aparición de acné por el uso frecuente de las mascarillas. Patología que se ha visto con más frecuencia entre el personal de salud (83%) por el uso continuo del material de protección personal.

Este acné se produce por la fricción y roce entre la piel y la mascarilla, por lo general elaborada con material sintético.

Cuando hablamos o respiramos, la mascarilla tiende a atrapar aire caliente, lo cual genera un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias y ácaros de la piel. La fricción de la mascarilla acentúa los brotes de acné, todo esto fue revelado en un informe de la Cleveland Clinic.

Entonces se suman varios factores: la piel no respira + calor por el vapor de la respiración + roce + oclusión por la mascarilla, lo que condiciona la infección de los poros por bacterias.

El cuidado diario es fundamental para el tratamiento y la prevención.

Es más frecuente la aparición del acné con mascarillas de uso médico que con las elaboradas de algodón ya que maltrata menos la piel.

Si estás en casa trata de mantener sin la mascarilla para que la piel descanse del maltrato, sin embargo, si debes usarla es preferible usar algodón, esto va a depender del grado de exposición al virus.

Las mascarillas de algodón deben lavarse a diario y cambiarse si se llegan a humedecer con saliva u otras secreciones. Las mascarillas sintéticas deben descartarse luego de ser usadas para evitar la acumulación de sudor y sucio.

El cuidado de la piel es también fundamental. Debemos lavar el rostro con jabones neutros y aplicar el tratamiento dirigido a cada caso en particular.

La aplicación de plasma rico en plaquetas aplicado con micro-agujas puede ayudar a mitigar los síntomas del acné.

Para más información puedes consultar las redes sociales.

Instagram: @dr.jcblancom.

Nota de Prensa : Joseph Herrera V.P. Sport Magazine.

El Dr Juan Blanco nos habla del Maskne, Acné causado por las mascarillas faciales was last modified: by

En : Salud y Vida Sana