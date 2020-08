El dúo de rock Cabaleta presenta nuevo tema

La banda de rock colombiana Cabaleta, anuncia oficialmente el estreno de “Contraluz”, el primero de una serie de lanzamientos que promete la agrupación y que culminará con la salida de su disco a finales de año.

Este dúo de músicos conformado por Guille Noriega [voz y bajo] y Felipe Barrios [batería], se distingue del panorama musical emergente latinoamericano por mostrar una propuesta que revitaliza y moderniza la esencia más pura del ROCK. Cabaleta, presenta una propuesta potente que en la actualidad es casi inexistente en la escena rock de su generación.

“Contraluz” su nuevo sencillo, nos da una mirada melancólica a una relación no correspondida entre una persona que quiere estabilidad con otra que solo está dispuesta a ofrecer pequeños momentos de equilibrio. La canción evoca esta situación y hace el símil con ese juego visual donde existen dos miradas de una misma luz. Este tema, forma parte de su próximo álbum llamado “Luces” que se estrenará a finales de 2020.

La canción es el resultado de mezclar riffs de bajo típicos del stoner rock, con mucho fuzz y distorsión; con grooves de batería propios del rock clásico que crean un sonido que ya empieza a caracterizar a la banda, resaltando sus raíces rockeras.

El sencillo es letra y música de Guille Noriega y Felipe Barrios; está producida por Carlos Imperatori, cuenta con la ingeniería de Héctor Castillo y el masterizado de Dave Mcnair. Todo bajo los productores ejecutivos Daniel Corbeira, Edgardo Ugueto y Record Label – Tepui Records.