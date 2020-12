El dúo Jack y Cruz se encuentran de estreno con «LOCO» ft. Ray BG

Miami.- El dúo venezolano de música pop urbana Jack y Cruz, se encuentra de estreno con su mas reciente tema musical “LOCO” en compañía del cantante Peruano Ray BG. Compuesta y producida por Dejota 2021, Jou X y Talio Sanchez.

El dúo venezolano, sigue con su estilo romántico, Jack y Cruz han cosechado grandes triunfos en su carrera, en el año 2015 – 2016 fueron protagonistas de la canción oficial de «Los Tigres de Aragua». En el 2017 su internacionalización hizo fuerza gracias a la gran acogida y el apoyo de los grandes, Ligas Eduardo Escobar y Salvador Perez, lanzando su tema «Báilame», haciendo gira de medios a nivel nacional.

En el 2018, luego del reconocimiento a nivel nacional, siguieron con su carrera musical con canciones como Regresaré, Olvidar bailando, entre otras.

Este 2020 hacen su primera colaboración con el cantante y compositor RAY BG «El maestro de la Música Fusión».

Los intérpretes venezolanos de loco, han compartido tarima con Justin Quiles, Victor Drija, Gustavo Elis, entre otros.

RAY BG se convirtió en el finalista del concurso » Los 4 Finalistas» realizado en Perú, donde uno de los jurados principales fue el cantante venezolano Chyno Miranda.

Asimismo, en la mencionada canción «LOCO» se cuentan de un amor de locos que pueden vivir al estar en una relación amorosa, los encuentros, los desencuentros y una relación divertida, pero el mensaje de la canción es que, que cuando nos enamoramos nos segamos al final del día, nos ponemos loco de amor.

Disfrutemos de este nuevo sencillo de JACK y CRUZ en todas las plataformas musicales.

Próximamente Jack y Cruz nos compartirán una sorpresa con un artista venezolano muy querido ¿Sera reggaeton, merengue o salsa? para saber síganlos en sus redes sociales. @LosOriginalboys @_originaljack @_originalcruz.

