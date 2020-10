El dúo Tropical Electro Funk HMNS DÍAZ lanza ‘Marea’

HMNS DÍAZ es un dúo conformado por Otto y Pablo, dos hermanos que fusionan la música electrónica con los sonidos de la costa caribe colombiana y el funk, brindando una experiencia sonora denominada Tropical Electro-Funk.

La intención de su propuesta musical es mezclar sonidos de la música electrónica con aquellos típicos del folclor de la costa caribe colombiana y con elementos del funk.

«A través de nuestras canciones, invitamos a quienes nos escuchen a ser libres, reflexivos, positivos y a que se liberen de los tabúes impuestos por la sociedad», comentan.

‘Marea’ es su nuevo lanzamiento, un tema que celebra los cambios por los que ha pasado Colombia y el mundo entero en los últimos años. Es una canción animada y movida que evoca la naturaleza o, simplemente, ese lugar en el cual el oyente se siente en un estado de relajación y gozo.

«Con ‘Marea’ celebramos los cambios que estamos viviendo como sociedad. Festejamos que somos seres humanos cambiantes, que hay personas que «se ahogaron» luchando por esos cambios y que no podemos olvidar las luchas de estas personas. Somos lo que somos y estamos donde estamos porque quienes vinieron primero que nosotros, forjaron el camino para que gocemos la fiesta de la vida. Siempre hay que luchar bailando en contra de la marea», agregan.

La canción viene acompañada de un lyric video realizado por el productor audiovisual Camilo Agudelo quien argumenta que: «‘Marea’ es un videoclip que juega con una serie de escenas compuestas digitalmente a partir de material de archivo en el que se manifiestan temas como la violencia, el dinero, el consumo, la guerra, la televisión y, al mismo tiempo, plantea el baile y la alegría como una acción más poderosa. Como se plantea en la canción, hay que seguir adelante bailando por los que ya no están».

‘Marea’ estará incluida en un próximo EP de HMNS DÍAZ, un trabajo que reunirá todas las influencias musicales de Otto y Pablo y que estarán al servicio de todos sus seguidores.

Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer la propuesta de HMNS DÍAZ porque la fusión de sonidos modernos de música electrónica con instrumentos tradicionales del caribe, junto con el mensaje de la realidad del siglo XXI es auténtica.

