El dúo «Winner Boyz» cumple uno de sus mayores logros como artistas.

El dúo «Winner BOYZ» se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes del mercado musical venezolano. Durante el proceso de cuarentena (2020) «Winner BOYZ» ha sido de esos artistas imparables en el ámbito de composición, estrenos, enriquecimiento personal y profesional.

En esta oportunidad nos sorprenden el pasado viernes 20 de Noviembre con el estreno de «Tú Decides» tema que forma parte de uno de los mayores logros del dúo como lo es su primera placa discográfica que lleva por nombre «Reggaeton Star».

El disco tiene como característica que es un tributo al género reggaetón conceptualizado a la vida de los Rockstars, contando con un concepto gráfico e innovador de la mano de Roberts Guevara conocido como Grobsgn, dicho álbum cuenta con colaboraciones de diferentes artistas y productores y una gran variedad de estilos para todo tipo de publico.

«Tú Decides» es el último promocional del disco el cual cuenta con un video clip dirigido por Roger Caballero (Ramster) integrante del dúo; tema compuesto y producido por Winner BOYZ demostrando la capacidad y versatilidad de estos artistas a la hora de dirigir su proyecto musical.

Los Winner BOYZ también se encuentran incursionando dentro del mundo de la producción, con el objetivo de ser autónomos a la hora de hacer sus canciones y poder trabajar en las producciones de los demás artistas, logrando así convertirse en artistas integrales dentro de la industria y poder posicionarse aun más dentro del mercado internacional.

Dicho álbum cuenta con 12 temas inéditos de Winner BOYZ los cuales puedes encontrar en Youtube y todas las plataformas digitales.

