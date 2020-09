EL DURAZNO, UN ALIADO ANTE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

***Esta fruta contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y a la prevención de muchas enfermedades

El durazno es una de las frutas más poderosas, porque contribuye al fortalecimiento del sistema defensivo del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias, los virus y la prevención de un gran número de enfermedades, entre ellas, las afecciones respiratorias, varios tipos de cáncer, el sangrado de las encías y los problemas de cicatrización.

Este fruto, originario de China, contiene una gran cantidad de nutrientes como fosforo, hierro, potasio y zinc, así como vitaminas como la A, E, C y K, que contribuyen a mantener una piel radiante y a retrasar el envejecimiento gracias a su poder antioxidante. Asimismo, su consumo reduce los dolores reumáticos, los cólicos abdominales y la tos.

Este fruto, de piel aterciopelada y pulpa jugosa, también contribuye a prevenir enfermedades renales y cardiovasculares, mejora el tránsito intestinal y ayuda a disminuir la ansiedad.

Un néctar de calidad

Debido a estos beneficios para la salud y el bienestar, Industrias Maros C.A, a través de su marca Natulac®, utiliza esta fruta como insumo para la elaboración de su néctar, a base de pulpa 100% natural, permitiendo así disfrutar no sólo de su frescura y sabor, sino también de su valor nutritivo, con las vitaminas necesarias para fortalecer las defensas del organismo. También está enriquecida con Vitamina C, adicional a la que ya tiene la fruta.

Se consigue en varias presentaciones, especialmente en Tetra Pak 1000 cm³, Tetra Prisma 250 cm³, y Tetra Classic 150 cm³, las cuales permiten resguardar la calidad del producto, envasado con altos protocolos de seguridad e higiene que garantizan la inocuidad requerida.

Es importante resaltar que, la practicidad de estos empaques permite un transporte seguro, especialmente en estos momentos, donde las entregas a domicilio delivery han pasado a ser un servicio constante.

El néctar de durazno de Natulac® es una bebida para toda la familia, todas las edades, para cualquier momento u ocasión, dado su valor nutricional, funcionalidad y accesibilidad.

