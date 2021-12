El EP “Boomerang” de Gustavo Elis es tendencia en el mundo

Recientemente el artista venezolano, Gustavo Elis, lanzó su EP, de donde se desprenden el primer sencillo “Llegaste”, que fue tendencia Mundial #7 en YouTube, luego “Boomerang” que ocupó el puesto #14, en la mencionada plataforma.

Y ahora, “Cuando escuches esto”, además de alcanzar el #1 en la tendencia de youtube en Venezuela, se posiciona de #6 En el mundo; causando conmoción, lágrimas y emoción en miles de seguidores, quienes a través de las redes sociales dejaron ver sus reacciones al momento de disfrutar de este nuevo material audiovisual.

Gustavo aseguró que este es el disco más importante de su vida porque refleja todas sus emociones; “es un disco hecho con muchísimo cariño, muchísimo amor. Hay una canción que le hice a mi bebé que estoy seguro que les va a encantar, se lo van a disfrutar mucho; es muy bonita y emotiva”.

Además, se suman “Tuyo” y como sorpresa una ranchera que lleva por nombre “Tú estás”.

Como cantante, actor y bailarín, Gustavo Elis se consagra como uno de los intérpretes más escuchados en la industria venezolana, lo que me ha permitido codearse de grandes artistas de talla nacional e internacional.

Disfruta de “Boomerang” que ya está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes, Dezeer y YouTube.

Sigue los pasos de Gustavo Elis a través de @gustavoelis

