 El español Enrique Ramil presenta «Mentira” 

Con producción del dúo SanLuis, el sencillo es el primero de su nueva etapa artística junto a AGTE Live.

El cantante español Enrique Ramil presenta el sencillo «Mentira», el primero de su nueva etapa con AGTE Live y con producción del afamado dúo SanLuis.

«La canción habla del momento en el que descubres que todo lo que has vivido es una mentira, por alguien que te ha estado engañando. Se mezclan los sentimientos porque te duele que te hayan mentido, pero también haber tardado en darte cuenta. Es algo que resulta, en cierto modo, liberador. A nivel emocional es un viaje largo, pero satisfactorio», explicó Ramil.

«Mentira» es una composición de Luigi y Santiago Castillo, Juan Mari Monte, Enrique Ramil y Frederick Meléndez.

«Muchísima gente se va a sentir identificada. Me gusta haber trabajado con SanLuis, Frederick y Juan Mari, gente que yo admiraba desde antes», añadió Ramil.

El cantante estuvo en Estados Unidos recientemente, donde grabó con la producción de Santiago y Luigi Castillo (el dúo San Luis). Además, celebró sesiones de composición con Erika Ender, Yasmil Marrufo, Ángel Pututi, Johan Morales, Juan Mari Montes, Julio César Rodríguez, Linda Briceño y Mario Cáceres, todos ganadores del Latin Grammy.

Acerca de Enrique Ramil…

Ganador de la edición 2020 de “Tierra de Talento”, de Canal Sur, Enrique Ramil nació en Ares (A Coruña, España). Desde muy pequeño tuvo inclinación por cantar y, tras mudarse a Madrid, se forma en interpretación, canto y danza.

Su carrera profesional inicia en 2005 y, desde entonces, ha brillado en distintos escenarios. La televisión no ha sido un medio nuevo para él, ya que ha formado parte de diversos programas musicales como concursante, coach, corista o artista invitado.

Más de 15 años de carrera lo distinguen como un artista camaleónico, con una voz que no se puede encasillar. Sus influencias van desde el jazz, el góspel y la copla hasta la bossa nova y los fados portugueses. “La música me cura, emociona y me hace mejor persona. Eso es lo que deseo provocar en quien me escuche”, sostiene.

Luego de su triunfo en “Tierra de Talento”, firma contrato con AGTE Live Entertainment, empresa radicada en Estados Unidos, lo que constituye un paso en la internacionalización de su carrera.

