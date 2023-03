El espectro en bandas medias es esencial para la capacidad y la cobertura 5G

Nuevo white paper de 5G Americas analiza cómo mejorar el acceso a espectro dedicado y licenciado en bandas medias para operadores de redes móviles en Estados Unidos.

BELLEVUE, Washington. –23 de marzo de 2023: Por tratarse del ingrediente clave para la tecnología inalámbrica, el espectro de radiofrecuencia es un recurso importante. Entre las bandas de espectro más útiles para 5G están las bandas medias, cuyo rango va de 1 GHz a 6 GHz, y ofrecen un equilibrio entre velocidad, capacidad, cobertura y penetración para redes inalámbricas celulares. 5G Americas, la voz de la 5G y LTE 4G para las Américas, anunció hoy la publicación de su trabajo “Mid-Band Spectrum Update” (“Actualización sobre las bandas medias del espectro)”, en el que reseña varias bandas medias potenciales y bandas medias ampliadas que son necesarias para dar soporte a aplicaciones para 5G y posteriores generaciones de tecnología.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “Para los despliegues 5G, es importante que se utilice espectro bajo, medio y alto a fin de brindarle al usuario una experiencia óptima. El espectro de bandas medias desempeña un papel clave al proporcionar capacidad y cobertura que pueden traducirse en mayor velocidad para aplicaciones y casos de uso.” Añadió: “Será fundamental que Estados Unidos tenga un plan nacional del espectro para el largo plazo a fin de lograr un liderazgo económico y tecnológico.”

Con una demanda mundial total de tráfico de datos en redes móviles de 90 exabytes por mes actualmente, y un aumento anual del 40 por ciento, las redes 5G y futuras exigen nuevos niveles de eficiencia espectral y flexibilidad. Es indispensable que los gobiernos asignen espectro adicional en las bandas medias, ya que estas bandas funcionan excepcionalmente bien en áreas metropolitanas densamente pobladas donde la demanda de conectividad es elevada. Las bandas milimétricas y otras bandas altas también tendrán un papel clave en la atención de las demandas de capacidad, en que los requisitos de despeje del espectro de las bandas medias puedan cumplirse dónde y cuándo sea necesario.

El reporte “Mid-Band Spectrum Update” brinda un panorama de la disponibilidad de espectro nuevo actual y potencial en bandas medias y bandas medias ampliadas en Estados Unidos durante los próximos años, incluyendo las características técnicas y desafíos, como también a la situación de políticas y regulaciones.

Estos son algunos de los temas clave en torno de las normas de los receptores que se abordan en este reporte de 5G Americas:

Panorama del espectro en las bandas medias

Espectro nuevo actual y potencial en las bandas medias y las bandas medias ampliadas

Estado de los despliegues actuales y planificados en las bandas medias en Estados Unidos

Maximización de la utilidad para 5G del espectro de bandas medias

Actualización de los proyectos de espectro en bandas medias

Noman M Alam, Director de soluciones 5G de Ericsson, dijo: “El principal desafío para la asignación de nuevo espectro en bandas medias es que ninguna de las bandas potenciales está despejada y libre de incumbentes. El camino hacia la oferta de espectro adicional en bandas medias no es sencillo, pero puede hacerse posible mediante la identificación de bandas potenciales, la planificación para los incumbentes y la cooperación de todos los participantes clave en el proceso.”

Karri Kuoppamaki, Vicepresidente Senior de desarrollo tecnológico y estrategia de redes de T-Mobile Estados Unidos, dijo: “El espectro en bandas medias es clave para destrabar nuevas aplicaciones y cumplir verdaderamente con la promesa de la 5G. Es esencial contar con una cartera de proyectos vinculados al espectro en el largo plazo para alimentar el crecimiento del ecosistema de 5G, y este trabajo de 5G Americas es un buen paso rumbo a la comprensión de las oportunidades futuras potenciales que ofrece el espectro de las bandas medias.”

