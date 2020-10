EL ESTREÑIMIENTO CRÓNICO PUEDE GENERAR ANSIEDAD Y ESTRÉS

**Factores desencadenantes pueden variar entre hombres y mujeres, según advierte el neurogastroenterólogo César Louis, quien además invitó a no ingerir más de 30 gramos al día de fibra.

Cuando alguien sufre estreñimiento crónico y no logra mejorar con los cambios de estilo de vida y medicamentos de venta libre (fibra y laxantes) es muy probable que el paciente sufra de ansiedad y estrés, producto de la angustia que le origina esta enfermedad.

Así lo dio a conocer el especialista en gastroenterología y neurogastroenterología, César Louis, durante un encuentro online realizado con público general y periodistas, en el cual advirtió que el 80% de las personas con estreñimientocrónico puede sufrir de ansiedad, somatización y depresiónen diversos grados.

“Sólo cuando hablan con el médico y se le ofrece información sobre el diagnóstico bajan esos niveles de ansiedad y estrés. Las mujeres suelen ser quienes con mayor prontitud acuden al médico, quizás tiene que ver con el hecho de que viven la menstruación, la concepción, el parto y la menopausia, conocen más su cuerpo y actúan con prontitud, ya que concientizan que son vulnerables. Mientras que el hombre acude cuando ya aparece el dolor”, expuso.

Explicó el experto en enfermedades digestivas, que los ataques de ansiedad suelen darse cuando la persona no puede solventar la situación y los síntomas se hacen severos o se relacionan con las emociones

Mujeres y hombres son casos distintos

De igual forma Louis detalló que existen factores desencadenantes de estreñimiento crónico que pueden variar entre hombres y mujeres.

En los hombres los hábitos del consumo de tabaco y alcohol pueden afectar más su tracto intestinal, a favor de las deposiciones, además de otras variables.

“Existen enfermedades crónicas que también pueden causar estreñimiento crónico y una ansiedad crónica, lo cual nos lleva a la consideración de un problema psicológico basado sobre un problema intestinal que no se logra resolver”.

Precisa que en estas situaciones se suele recurrir al apoyo psicológico para tratar los síntomas como el estrés y ansiedad, mientras que, paralelamente, se determinan las causas del estreñimiento que desequilibra la calidad de vida del paciente.

A su juicio, los problemas crónicos no necesariamente son mortales, “pueden haber problemas emocionales y se trata entonces de buscar calmar el mayor tiempo posible la crisis en el paciente”.

Dietas vs estreñimiento

Por otra parte, el gastroenterólogo explica que en el caso del estreñimiento crónico es importante el diagnóstico y los buenos hábitos alimenticios, por lo que pidió estar atento a las dietas que las personas realizan.

Explica que con una ingesta diaria máxima de 30 gramos de fibra, en frutas, vegetales verdes, granola, casabe o similares, se facilita el paso de las heces por el tracto intestinal.

“La dieta influye en algunos síntomas del estreñimiento. La comida vencida debe ir a la basura. También el hecho de estar sedentario e inactivo puede afectar la evacuación. En algunos casos los adultos mayores pueden olvidar si evacuaron y puede ser un asunto monotemático, por lo que le toca al cuidador estar atento a esta situación”.

Louis aprovechó para abordar el tema de la ingesta de granos, y su paso por el intestino. “Comer granos es sano, el problema es la cantidad. Más de 30 gramos al día no es prudente porque te va a dar ‘retorcijones’, dolor tipo cólico, distensión porque te pasaste en cantidad. La ingesta de granos es sana, pero no en exceso”.

