El éxito de la integración de Bitcoin en PayPal.

Un anuncio fue realizado por PayPal informando que los usuarios puedan comprar, vender y mantener Bitcoin en sus cuentas de PayPal. Pero esta no fue la principal noticia. PayPal también dijo que planea eventualmente hacer que Bitcoin y otras criptodivisas sean utilizables como método de pago para las compras a través de los 26 millones de negocios que aceptan PayPal en todo el mundo.

Esta decisión tuvo una gran acogida entre los amantes de las criptomonedas y las personas que tienen una cuenta en este popular monedero electrónico. De hecho, las últimas estadísticas afirman que el 17% de sus usuarios ya ha adquirido alguna criptomoneda a través de este método desde que se presentó el anuncio.

Crecimiento masivo del precio de Bitcoin

El mes de diciembre será recordado durante mucho tiempo por parte de los poseedores de Bitcoin ya que su valor ha crecido exponencialmente en muy poco tiempo. De hecho, el 11 de diciembre su precio era de aproximadamente 18 mil dólares, mientras que el 8 de enero de 2021 llegó a sobrepasar los 40 mil dólares.

La inestabilidad de la situación a nivel mundial debido al asalto del Capitolio en EEUU y el incierto futuro de la economía tras la pandemia han sido algunas de las razones del crecimiento de valor de Bitcoin. Además, se prevé que su precio siga subiendo ya que numerosas compañías están invirtiendo en Bitcoin, como es el ejemplo de Stripe con más de 50 millones de inversión en este activo digital.

2021 puede ser el año de mayor crecimiento de la criptomoneda e incluso puede que haya algún banco mundial que anuncie algún tipo de sistema en el que se permita la compra de Bitcoin o acepte mantener activos digitales para sus clientes.

Bitcoin y PayPal ya se usan como métodos de pago

En algunas industrias, las novedades en cuanto a los métodos de pago siempre son bienvenidas. Esto permite a los usuarios tener la oportunidad de llevar a cabo transacciones de forma segura y sin demasiados costes.

Por ejemplo, existen numerosos casinos con Bitcoin en España que ya están empezando a aceptar pagos a través de PayPal, una buena noticia para que los operadores españoles sigan ampliando la lista de métodos de pago que ofrecen a sus usuarios.

Es cuestión de tiempo que sigan llegando novedades en torno a Bitcoin, ya que cada vez más personas se están dando cuenta del potencial de la criptodivisa. Sin embargo, su valor se estancará pronto debido al gran aumento de valor que ha tenido lugar en poco tiempo.

