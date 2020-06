El Festival SkaEnCasaFest llega a su 2da edición

El 19 de Junio es la fecha.

El Festival SkaEnCasaFest es el primer Festival de Ska organizado en su totalidad ONLINE, producido en los espacios del confinamiento mundial que se produjo derivado a la pandemia por el Coronavirus.

El SkaEnCasaFest es una iniciativa de la agrupación musical BIGMANDRAKE, banda legendaria de Ska venezolano, que bajo la dirección de su vocalista Gilberto Lazo (@SrLazo), la producción general de su manager Matilde Van Der Biest y el apoyo de su guitarrista Gian Piero Gigante (@Gianpierogigante), se han dado la tarea de reunir a exponentes del ska mundial en dos ediciones del festival.

“Usamos el #SkaEnCaSaFest para llevar más lejos el poderoso mensaje de la música y artistas de este género, este Festival llega para brindarnos una experiencia de dos horas de buena energía, optimismo y mucho ska.” palabras de su productor Gilberto Lazo (@SrLazo)

La primera edición se transmitió en vivo por Facebook Live y Youtube Live los días 19 y 20 de Mayo logrando posicionarse como uno de los primeros Festivales del género en nacer dentro de la internet y convertirse en referencia para otros festivales en el mundo que ya existían en formato físico y que debido a la pandemia decidieron migrar a lo digital. Para el mes de Junio volverá de la misma forma y con nuevos artista, para seguir llenando de esperanza estos tiempos tan complejos.

La cita para esta segunda edición del #SkaEnCasaFest es el 19 de Junio y contará con artistas como: Chris Murray(Canada), Buford O’ Sullivan (USA), Capitán Rocksteady (MEX), Control This (USA), Jackie Mendez (USA), Joachim «Joe Scholes” (ALE), Karamelo Santo (ARG), La Oveja Negra (ARG), Los de Bronce (MEX), Rey Aventurero (MEX), Skampida (COL), The Classy Wrecks (CAN), Royal Architects (CAN), entre otros. PRONTO se dará a conocer el resto del cartel por las redes sociales del Festival @SkaEnCasaFest

En palabras de uno de sus productores, Matilde Van Der Biest, el formato digital de este encuentro musical nos permite “Darle la oportunidad a bandas que difícilmente logran salir de sus fronteras a llevar su música, ya sea por el costo que esto incurre u otros motivos. La exposición digital de la industria a la que nos vimos obligados a asumir, tiene sus pro y sus contras. Pero debemos sacar lo mejor de ella”

En esta segunda edición de #SkaEnCasaFest 2.0, productores y artistas decidieron llevar un mensaje al mundo bajo la frase «Por la Igualdad, Por la Tolerancia y en Contra del Racismo” por la actual situación de brutalidad policial que ocurrió en Minneapolis y que apagó la vida de una persona más en mano de la injusticia.

La invitación es a seguir las redes sociales de #SkaEnCasaFest donde podrás ver en vivo esta nueva edición del Festival el día 19 de junio de 2020, e incluso disfrutar de la edición pasada que se encuentra en su canal de Youtube SkaEnCasaFest.

