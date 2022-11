El Fotógrafo Reni Arias va tras el Flow de los “Aliens”

El fotógrafo venezolano Reni Arias presentó «Mi Cuerpo Humano» durante el “Healing Through Body Expression” (Sanando a través de la expresión corporal), un evento internacional de artes guiado a la sanación y la comunidad de arte. El acto tuvo lugar en el Magic City Urban Healing Temple ubicado en la ciudad de Miami.

“Cada expresión artística abordada en «Mi Cuerpo Humano» es una herramienta para la sanación en mis devenires como inmigrante. Mi objetivo, es transmitir las emociones difíciles de verbalizar que me ha dejado la experiencia en los Estados Unidos, donde existe una polémica constante con el tema migratorio y el término «ALIENS», siendo este un término tan peyorativo como legal, para referirse a las personas no nacidas en el país” expresó el también periodista.

El fotógrafo, durante quince minutos, mostró su lado más histriónico y circense conjugando fotografía, música, danza, yoga, y contorsión, teniendo como marco la experiencia migratoria. En el acto se le pudo apreciar tocando bajo eléctrico, contorsiona su cuerpo con la flexibilidad de una plastilina, se autorretrató con una cámara instantánea en escena y hasta bailó bolero con una silla de madera luego de recrear hazañas y ejercicios de respiración.

Arias también detalló que planea realizar la publicación editorial titulada “FLOW”, un foto-libro que narra el proceso creativo detrás de dicho performance, que lo llevase a recorrer con su cámara fotográfica, por más de cinco años, diversos clubs deportivos como estudios de yoga, meditación, crossfit, así como salones de danza contemporánea donde destacan Perreo, Reggaetón y Hip Hop en el sur de la Florida por más de cinco años.

El programa contó con la participación de la escultora colombiana Angélica Rodríguez, quien esculpe jabones con formas del cuerpo humano; el argentino Luciano Cortés con su propuesta de “Teatro Salvaje”. Laurent y Asher Lafonde, de Estados Unidos, tuvieron su participación con un taller sobre biodanza de yoga en pareja, así como la cineasta Jayme Gershen con su obra sobre migración “Six Degrees of Inmigration” y El cineasta puertorriquense Xabi Medina con su obra “Removal”.

Magic City Urban Healing Temple también cuenta con una exhibición permanente, en octubre, de pintura sobre madera sobre la intervención de sillas obra del pintor y cineasta venezolano Oscar Lobo quien además forma parte del staff del espacio en donde también participaron por Venezuela, Nina Rodríguez (fotografía, Danza), Carla Forte (cineasta) la cantante Koto Kaur, así como los Djs Andrés and May (Colombia) y el músico Mario Lemus.