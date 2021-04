El fútbol de Ecuador alrededor del mundo: los jugadores que militan en Europa

A la caza de los más habilidosos, las ligas europeas también eligen Ecuador

Si se piensa en algún jugador ecuatoriano en las grandes ligas, automáticamente aparece el nombre de Antonio Valencia, ese potente lateral que vistió la camiseta roja del Manchester United durante largos años. Hoy en día, el fútbol de Ecuador sigue teniendo a varios representantes militando en las ligas del Viejo Continente.

Las divisiones inferiores no solo son fuente de recursos para fortalecer la Primera División, sino también materia de exportación, y Sudamérica siempre es vista con buenos ojos. Actualmente el fútbol de Ecuador cuenta con 14 jugadores en competencias europeas: Felipe Caicedo y Erick Ferigra (Italia), Leonardo Campana y Jackson Porozo (Portugal), Joel Valencia (Polonia), Pervis Estupiñán, Kike Saverio, Gustavo Quezada, Jordán Gaspar, y Emerson Espinoza (España), Carlos Gruezo (Alemania), Luis Arroyo y Augusto Batioja (República Checa), Aníbal Chalá (Francia). Aquí un repaso más detallado:

Caicedo es uno de los que enfrentan una liga y una plantilla ciertamente más competitiva. Delantero de la Lazio y encargado de empujarla a la red, no solo sabe de qué se trata de la Serie A, sino que también ha competido en Champions League, Europa League, Copa Italia y Supercopa de Italia. En el país azzurro también juega Ferigra, que desde 2018 defiende los colores del Torino desde la zaga central y con su metro ochenta.

Luego hay que viajar a Portugal, donde Campana se desempeña como delantero en el FC Famalicao. El oriundo de Guayaquil llegó al club luso en septiembre de 2020 a préstamo del Wolverhampton inglés. A mediados de este año debe retornar allí, pero mientras tanto su zurda y su metro noventa intentan aportarle gol y llegada al Famalicao. También está Porozo, que divisa todo desde la defensa central (puede jugar en ambos perfiles), y que milita en Boavista FC, en donde todavía le queda un largo trayecto, ya que tiene contrato hasta 2025.

Los futbolistas que llevan el fútbol de Ecuador a geografías menos convencionales son, por un lado, Valencia, que juega para el Legia de Varsovia en la Ekstraklasa, la primera división de balompié de Polonia. Polifuncional, su posición principal es la de extremo izquierdo, aunque también se puede posicionar como mediocampista ofensivo o extremo derecho. Por el otro lado, Arroyo y Batioja juegan en República Checa, para Vysočina Jihlava y el FC Vysočina Jihlava, respectivamente. Mientras el primero se reparte en distintas posiciones en el centro del campo, el segundo tiene un perfil más ofensivo.

Siguiendo el recorrido europeo, España es el país que más congestión ecuatoriana disfruta. Son seis los compatriotas que allí juegan. Con recorrido internacional no solo con la Selección Tri sino también con equipos de Italia e Inglaterra, Estupiñán maneja la zurda en el Villarreal. Uno que maneja ambos pies casi con la misma habilidad es Saverio, nacido tierras italianas pero con nacionalidad ecuatoriana, que actualmente juega para el FC Andorra y lo ha hecho anteriormente en el Barcelona B. Quezada, que nació en Guayaquil pero tiene también nacionalidad española, llamó la atención desde jovencito y a los 18 años ya jugaba para el Getafe. Hoy es mediocampista en Marbella FC.

En la segunda división aparece Gaspar, que aunque no muy alto se ubica como centrodelantero en la plantilla del CF Intercity, y en la tercera división hace lo propio Emerson Espinoza para el Albacete Balompié B, pero como zaguero o mediocampista.

Por último, el viaje termina en Alemania y Francia, con Gruezo y Chalá, respectivamente. El primero lucha por tener más minutos como mediocentro en el FC Augsburgo, de la Bundesliga, mientras que el segundo fue prestado por el Toluca mexicano al Dijon FCO, en donde se desempeña por toda la banda izquierda.

El fútbol de Ecuador alrededor del mundo: los jugadores que militan en Europa was last modified: by

Temas relacionados:

En : Bundesliga