El futuro de la realidad virtual en los medios audiovisuales

El objetivo de la narrativa en el cine siempre ha sido la empatía; el cine busca acercar al espectador lo más posible a la historia.

Primero se utilizaron imágenes en movimiento, luego color y sonido, 3D, IMAX, CGI y animación. Ahora los cineastas miran hacia la realidad virtual como forma de sumergir aún más al público. Con esta tecnología, el espectador va más allá de la pantalla y se convierte en partícipe de la propia historia.

¿Cómo utilizan los cineastas la realidad virtual en la estructura narrativa?, ¿cuáles son las posibilidades de esta nueva frontera y cómo pueden aplicarla hoy en sus propios proyectos? Sumerjámonos y experimentemos por nosotros mismos este nuevo mundo que nos aguarda.

¿Qué es el cine de realidad virtual?

La realidad virtual (RV) es un entorno tridimensional simulado que se genera mediante tecnología informática. La RV se centra en una interfaz que apunta más hacia la experiencia que hacia la observación. La tecnología inmersiva permite a los usuarios interactuar con objetos, mirar físicamente a su alrededor dentro del entorno de RV y realizar acciones específicas.

La mayor parte de la RV funciona con unas gafas o cascos que abarcan el campo de visión del usuario. Sin embargo, la RV más compleja utiliza equipos como mandos, guantes especiales, auriculares o incluso cintas de correr omnidireccionales.

Pero, ¿cómo podría definirla un alguien que crea narrativas? Un cineasta podría describir la RV así: La capacidad no solamente sumergir por completo al espectador en una historia, sino aún más, en los propios personajes. Suena muy bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacerlo realidad?

Utilizando o no nuevas tecnologías como la RV, hoy en día sigue siendo primordial que los cineastas tengan siempre en cuenta los mismos trucos para contar historias, como los ritmos argumentales y las diferentes estructuras narrativas, los creadores de la RV lo saben.

Echemos un vistazo más de cerca a uno de los principales desarrolladores del sector, Oculus. Oculus no solamente es pionero en tecnología, sino que también se encarga de la integración de historias.

Los primeros cortometrajes de RV

Una de las primeras películas de RV fue el estreno de Oculus: Henry (2015). Henry es la historia de un erizo animado (el primer personaje creado exclusivamente para RV) que ha servido como ensayo para probar las conexiones que esta tecnología puede crear con la audiencia. Este ejemplo de cine en realidad virtual es clave para entender las capacidades emotivas de la realidad virtual en el cine.

La capacidad de las películas de RV de conceder al espectador acceso de primera mano al personaje, a la experiencia directa de un personaje, es lo que las diferencia del cine tradicional. El personaje puede mirarte directamente.

No está pregrabado, está vivo en esta realidad. Si el cine es una herramienta de empatía, el cine de realidad virtual podría ser su iteración más cercana.

Incluso actores de élite de Hollywood, como la actriz ganadora del Óscar y productora Geena Davis, están tomando nota y participando en películas de RV. Ella protagoniza Dear Angelica, de Oculus, estrenada en el festival de Sundance en 2017.

Este cortometraje permite al espectador acceder a la mente de cada uno de los personajes, al tiempo que lo traslada a través de las ilustraciones. Se trata de una obra innovadora, que permite esencialmente dos puntos de entrada para el público, lo que es imprescindible para cualquier cineasta que explore las posibilidades de las películas de RV.

La realidad virtual es un medio de eficacia comprobada para la narración cinematográfica, pero ¿cómo se puede utilizar?, ¿cómo utilizan los cineastas la realidad virtual y cómo puedes rodar tú mismo una obra maestra de RV?

Cómo utilizar la realidad virtual

Esta tecnología ofrece muchas oportunidades, pero al mismo tiempo plantea nuevos retos y limitaciones de producción importantes. Exploremos cómo puedes utilizar la realidad virtual como cineasta.

Como siempre, el factor más importante a la hora de elegir un formato es la historia. Si vas a rodar una experiencia inmersiva (una fantasía submarina, un mundo de ensueño, el espacio exterior o una película de terror), la RV puede ser la elección perfecta para ti.

Para rodar una película de RV tú mismo, tendrás que entender el proceso de rodaje en 360º. Esto afecta a un sinfín de aspectos prácticos, desde la iluminación de la película hasta el diseño del sonido, pasando por todo el proceso de postproducción.

¿Debería hacer una película de RV?

Es una tecnología apasionante. Es realmente futurista y fuera de este mundo, pero la consideración más importante sigue siendo la misma. El motivo principal al grabar en RV, al rodar cualquier cosa, debería ser siempre la historia.

¿Crees que una experiencia inmersiva es más adecuada para tus personajes?, ¿podrá generar empatía en el público?, ¿sembrará al espectador en el mundo y esa participación reforzará la experiencia?, si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces la realidad virtual es el camino a seguir. El único límite que tienes es tu propia imaginación.

