El futuro de las Criptomonedas en nuestra economía actual

Con el pasar de los tiempos, el dinero ha estado en constante desarrollo, y el contexto económico no se escaparía de ello. Con la revolución digital actual y a la aparición de las criptomonedas, la industria financiera está cambiando por completo a pasos agigantados. Y aunque ahora no lo percibamos de manera directa, no nos queda duda que más temprano que tarde condicionarán el futuro de las finanzas.

Desde su llegada, las criptomonedas han estado en el ojo del huracán. Y aunque ya llevan varios años en el mercado, desde hace un tiempo para acá es que su uso se ha incrementado exponencialmente. Tienen sus defensores y detractores, casi en el mismo porcentaje.

Las opiniones sobre su eficacia están bastante quebradas. Economistas y autoridades, por ejemplo, aún no confían plenamente en su uso. Ya que opinan que por ser un sistema no regulado por un organismo público, podría prestarse para ganancias fraudulentas, lavado de dinero, financiamientos ilícitos o para evadir impuestos. No obstante, hay quienes la defienden y consideran como la salvadora de la economía mundial.

¿Qué son las criptomonedas?

¡Que sí, que teníamos que empezar por aquí! Pero antes teníamos que darte la introducción anterior para entrar en contexto. Ahora te lo explicamos: Las criptomonedas aparecen por primera vez el año 2008, en medio de una crisis económica que se vivía. En ese momento, las divisas de diferentes países enfrentaban una de las peores devaluaciones, en donde inversores y capitalistas se vieron muy afectados.

Su creador es el programador Satoshi Nakamoto, mismo creador de la moneda digital bitcoin que funciona por excelencia en Internet. Claramente, la criptomoneda no es una moneda física como tal, sino un sistema basado en matemáticas y criptografía que se compone sólo de dígitos.

¿Las criptomonedas son el futuro de la economía?

Con la llegada de las criptomonedas, la economía ha sufrido muchos cambios, pues se presentaron como una deslumbrante alternativa al sistema convencional. Entre sus atractivos destaca el hecho de no estar sujetas a ningún organismo público. Es decir, funcionan por oferta y demanda, de manera independiente al sistema financiero formal, banco central o a un gobierno.

Todo lo anterior beneficia en gran manera a quienes invierten y hacen sus transacciones en criptomonedas, ya que al no requerir de intermediarios, se ahorran el tener que pagar comisiones.

Tan solo necesitan un computador para hacer las transacciones que deseen de una manera sumamente ágil y rápida. Porque repetimos, las transacciones se hacen de uno a uno, sin intermediarios, ni cobros adicionales. Cada inversor posee una billetera virtual desde donde enviará o recibirá el dinero.

¿No es esto toda una revolución? Por tal motivo es que invertir a través de criptomonedas es hoy por hoy uno de los negocios más grandes del mundo. Y para muchos, el más seguro ya que las criptomonedas pueden tener un margen de riesgo de inversión casi nulo.

“La criptomoneda más conocida es el Bitcoin, sin embargo existe una gran variedad de ellas menos conocida como ethereum, ripple, waves… Etc. “

Con el avance de la tecnología y la globalización se ha hecho posible no solo invertir en este tipo de mercados, sino que actualmente también se pueden realizar pagos a través de él.

Pagar con criptomonedas ya es una realidad en algunos lugares del mundo, este nuevo sistema ofrece al usuario, entre otras cosas, seguridad en su compra. Al no usar nombres reales, permiten que las transacciones se realicen de manera anónima, no dejando constancia tanto de quien compra como de quien vende.

Pero otra de las razones que nos hace pensar que las criptomonedas llegaron para quedarse y que tomaran control en nuestro futuro no muy lejano, es que no solo sirven para invertir, vender o comprar. Sino que pueden usarse como activo refugio para cuando se presente una situación de crisis.

Normalmente, cuando hay situaciones de guerra estos activos suben, como pasa con el oro o el petróleo, por ejemplo. No obstante, la criptomoneda se mantiene. Todo lo contrario a la moneda común, que suele bajar su valor ante situaciones de crisis. De esta manera, el bitcoin puede, actualmente, utilizarse como activo refugio para encarar la crisis sanitaria a la que se enfrenta el mundo y que ha golpeado la economía global.

En el 2018 se registraron unas 2 000 criptomonedas en todo el planeta, hoy podemos decir que la transformación que han causado en el sistema monetario mundial ¡no tiene vuelta atrás!

