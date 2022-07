El Gourmet emite en Colombia Dos fuegos, con Felicitas Pizarro y Christian Petersen

BOGOTA, COLOMBIA.-

Una gran variedad de recetas con un denominador común: el fuego como método de cocción. “Dos fuegos” se emite en Colombia de lunes a viernes a las 8:30 pm

Bogotá, julio de 2022.- El canal de televisión El Gourmet estrena una nueva serie que une a dos chefs consentidos de la casa: Felicitas Pizarro y Christian Petersen. En los episodios de estreno, de lunes a viernes a las 8:30 pm, ambos se unen para dar a conocer miles de recetas que tienen al fuego como método de cocción.

Parrillas, hornos de barro, planchas y disco de arado serán parte de la preparación de las más ricas carnes, guisos, empanadas, quesos y panes. Todo alrededor del fuego y con la simpatía y experiencia de estos dos queridos chefs.

El Gourmet puede verse en Colombia por Claro (SD 404; HD 662), Directv (SD 232; HD 1232), Movistar (SD 371; HD 850) y Tigo/Une (69).v