El Gourmet estrena “La Parrilla de Iwao” en Colombia

“La Parrilla de Iwao” se emite en la pantalla de El Gourmet los martes y jueves a las 2:30 pm (hora Colombia). De la mano del prestigioso chef Iwao Komiyama, la nueva serie busca incorporar la cultura oriental en cada uno de los televidentes.

El profundo conocedor de los secretos de la cocina china, tailandesa, vietnamita y del sudeste asiático vuelve en 2022 para incursionar en recetas con frutos de mar, carnes y vegetales en distintas opciones de cocción, a la parrilla.

Iwao pone todo su talento culinario a disposición para vencer tanto el temor al fuego como a la gastronomía oriental. Además, propone diferentes menús para disfrutar en familia todos los días con una variedad de recetas e ingredientes que agasaja al paladar con un sinfín de sabores.

Así es la nueva serie que, de la mano de Iwao, homenajea el encuentro de dos culturas desde un espacio de sabor y estética, donde ningún detalle queda librado al azar.

Pionero en la fusión de sus orígenes nipón y latinoamericano, introduciendo en la Argentina el Sushi Americano, la Alta Cocina Japonesa y abriendo un restaurante japonés en el país (visitado por importantes personalidades nacionales e internacionales). Iwao ostenta el título de Itamae en la Argentina: Maestro con honores en las artes culinarias de Cocina Japonesa. La superioridad y originalidad de su propuesta le valió numerosas distinciones internacionales, entre ellas, ha recibido el premio al Destacado Profesional Japonés Nikkei en Argentina (Premio otorgado por la Embajada de Japón), galardonado como chef en Tokio en 2009 por la Presidencia de Japón y en 2017 fue nombrado por el Gobierno japonés “Embajador Gastronómico de Japón” para América Latina.

El Gourmet puede verse en Colombia por Claro (SD 404; HD 662), Directv (SD 232; HD 1232), Movistar (SD 371; HD 850) y Tigo/Une (69).

