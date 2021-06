El Gourmet trae lo mejor de Italia en su nueva serie “Las recetas italianas de Julieta”

La chef Julieta Oriolo vuelve en marzo al único canal de cocina 100% en español, para compartir sus recetas de autor y familiares de los mejores platos italianos. “Las recetas italianas de Julieta” de lunes a viernes, a las 2:00 pm (hora Colombia)

El Gourmet presenta una nueva serie de la mano de la reconocida chef argentina Julieta Oriolo. “Las recetas italianas de Julieta” se emite en Colombia de lunes a viernes a las 2:00 pm, por la señal del canal de televisión El Gourmet.

Julieta Oriolo proviene de una familia italiana y visitó muchas veces ese país en busca de sus sabores. Esta nueva serie es un recorrido por los platos típicos de Italia, tanto dulces como salados.

En cada episodio de “Las recetas italianas de Julieta”, la chef comparte sus recetas de autor y otras familiares, heredadas de su mamá, de su nona y de sus tías que se transmitieron en su familia con mucho cariño de generación en generación.

El Gourmet conecta de manera emocional y práctica a la audiencia latinoamericana con sus tradiciones y raíces, combinado con variadas experiencias culinarias del mundo.

El Gourmet puede verse en Colombia por Claro (SD 404; HD 662), Directv (SD 232; HD 1232), Movistar (SD 371; HD 850) y Tigo/Une (69).

