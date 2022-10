El gran amanecer gaitero de Madrid se celebrará a lo grande.

El festival venezolano, que rememora las emblemáticas noches de los “gaitazos” hasta el amanecer en ciudades como Maracaibo o Caracas, celebra su segunda edición, tras el éxito marcado en 2019 con un listado de lujo.

El próximo 26 de noviembre bajo la ‘Nueva Cubierta de Leganés’ será la segunda edición del ‘Gran Amanecer Gaitero de Madrid’ que reunirá a más de 5.000 personas de toda España para homenajear a la Chinita y darle la bienvenida a la navidad.

Neguito Borjas y su Gran Coquivacoa, Betulio Medina con Maracaibo 15 y Nelson Arrieta, repiten como cartel principal de este gran festival donde estarán acompañados por primera vez por el merenguero #1 de Venezuela, Miguel Moly quien pondrá a bailar a todos con sus éxitos «Junto a tu corazón», «La Piernona», entre otros. Además, como talento local estarán «los Gaiteros de Gran Vía» y como parte del opening: la orquesta sinfónica Carlos Cruz Diez, dirigida por el maestro Manuel Jurado.

La Nueva Cubierta de Leganés abrirá sus puertas este año a las 21:00 horas y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del domingo, correspondiendo a su nombre de amanecer, tal y como se celebran las festividades gaiteras en Venezuela.

Se estima albergar cinco mil asistentes quienes además del cartel musical de lujo, podrán disfrutar de la gastronomía típica criolla, lo que convierte este evento en la máxima reunión de la comunidad venezolana en Madrid.

El Gran Amanecer Gaitero de Madrid, cuenta con el sello de calidad de la productora ABCESAR GROUP bajo su marca de espectáculos Abcesar Eventos, responsables de la mayor parte de las giras de artistas venezolanos y extranjeros en Europa desde 2017.

Tal ha sido el éxito de este evento que la primera preventa fue agotada en tiempo récord. Las entradas que aún están disponibles pueden adquirirse en la web oficial: www.amanecergaitero.es Es importante señalar que contará con una zona de “movilidad reducida” para el disfrute de todas las personas discapacitadas.

Hablan los protagonistas:

Nelson Arrieta, quien atraviesa una etapa de mucha proyección internacional con su carrera, manifestó que “…volver a Madrid siempre es un sueño y más con un público que me ha acompañado desde los inicios de mi carrera en Venezuela”, público que, en la edición anterior, agotó cinco mil boletos y que este año estiman superar la cifra.

Ésta será la segunda ocasión en la que “el Pavarotti de la Gaita” encabece el cartel del festival gaitero. Medina, quien cumplió 73 años de edad el pasado julio, manifestó estar “muy entusiasmado en volver a Madrid y revivir la experiencia de un escenario con tanta energía y con un público único”.

Neguito Borjas es una leyenda viva de la gaita zuliana. Como voz líder de su agrupación Gran Coquivacoa, se convirtió en un ícono del folclore venezolano. “Estoy muy feliz de regresar a España para reencontrarme con grandes amigos y en especial con un público que siempre ha coreado mis canciones y que ocupa un lugar importante en mi corazón” finalizó.

Miguel Moly, considerado el máximo exponente del merengue en Venezuela, llegará con todos sus éxitos para darle el toque diferente a la noche. «Que alegría volver a cantarle a todo mi público en Madrid. Les esperan muchas sorpresas» confirmó luego de ser anunciado oficialmente como el último artista confirmado para esta gran noche.