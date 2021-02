El gran ganador de la Super Bowl 2021.

La final de la Super Bowl 2021 nos trajo este año una final de record, ya que el jugador de Tampa Bay Buccaneers, no solo fue clave para la conquista del segundo trofeo nacional en la historia de su equipo, si no que, con su victoria, sumó a su historial personal su séptimo anillo, y mas de 6 records como el de jugador mas longevo en jugar una final, superándose a el mismo ya que ya ganó ese titulo en 2019, o el jugador con mas anillos de la historia, haber ganado en tres décadas diferentes, etc.

Con el fin del tiempo reglamentario de la final que se jugó en el Raymond James Stadium, no solo salieron victoriosos Tom Brady y su equipo, si no que existe otro vencedor del que todo el mundo habla en los últimos días, haciéndose eco de su historia plataformas de casas apuestas deportivas en colombia , ya que Yuri Andrade, que ganó más de 300.000 dólares al apostar 500 dólares a una cuota de 750, que en la gran final saltaría un espontáneo al campo, proponiendo él mismo ese mercado a una famosa casa de apuestas americana, y habiendo animado a familiares y amigos a apostar una vez la casa de apuestas habilitó ese mercado.

El aficionado se encargó de ganar a toda costa su apuesta, ya que fue el mismo el que saltó al campo ataviado con un maillot rosa de licra, haciendo publicidad a web de contenido erótico.

Las apuestas más insólitas de la final de la Super Bowl

El ya famoso por unos días, Yuri Andrade, en declaraciones a diferentes medios de comunicación, declaró que todo empezó como una broma entre amigos, y que después de estudiar las posibilidades y ver que sí lo podía conseguir, dio el paso.

Después de ser detenido, y a pesar de haber pagado 1000 dólares para salir en libertad bajo fianza, la noche que tuvo que pasar en el calabozo no le quitó el sueño al saberse ganador de 375.000 dólares, para ser exactos, y con los que pretende comprarse una jirafa. Algo que todavía en redes se debate sobre si todo es un montaje del propio Yuri Andrade para ganar popularidad, o realmente es en lo que se gastará el dinero de su premio.

Con respecto a su vestimenta, él mismo declaró que no recibió ningún pago económico por “promocionar” el nombre de la web que se podía leer en el maillot rosa con el que saltó al campo. Algo que el propietario de la plataforma confirmó, desvelando que únicamente le consiguieron las entradas para entrar al evento.

Está claro que las casas de apuestas, a partir de ahora se pensarán mucho qué apuestas reciben en eventos como el de esta final Super Bowl 2021.

Apuestas insólitas de la Super Bowl 2021

La de Yuri Andrade no fue una de las más insólitas, ya que a pesar de que en la historia de las finales de la Super Bowl solo consiguieron saltar al campo cinco espontáneos, siempre existe la posibilidad de que entre los miles de aficionados, alguien se atreva a romper el cordón de seguridad, pero existen otras que realmente parecen improbables de adivinar y a las que los aficionados se animan a apostar como puede ser la apuesta a de que color será la bebida con la que bañen al entrenador ganador, de qué entrenador serán las primeras fosas nasales que se vean en televisión, de qué color será la banda que llevará Mahome en la cabeza, cuanto durará la última nota del himno nacional o si The Weeknd saldrá con vendas en su cabeza entre otras.

