El guitarrista venezolano PAARIS en “PRS PULSE ARTIST PROGRAM”

En el 2020 el guitarrista y productor venezolano Enrique Marquez Paris, presentó su proyecto PAARIS. NORA su primer EP sorprendió de inmediato a los seguidores de la guitarra y el rock progresivo del continente, haciéndose notar con temas 100% instrumentales. Este lanzamiento se convirtió en uno de los mejores del género, siendo destacado por varios medios especializados. Su primer videoclip del tema LUNA llegó a los pocos meses de su EP debut y la noticia de haber sido seleccionado entre los artistas que la prestigiosa marca de guitarras Paul Reed Smith estará apoyando en este 2021 logra consolidar un inicio de carrera musical de la mejor forma posible.

Desde la ciudad de Los Angeles [USA], PAARIS, confirma que se encuentra trabajando en un nuevo disco. El 2020 fue un año de creación y este 2021 promete ser uno de grandes lanzamientos. Nora, su álbum debut como solista, es una combinación de diferentes estilos y géneros de guitarra que van desde el rock progresivo, metal, punk, hasta la música flamenca. Su próxima producción vendrá para este año y desde ¡ya! sus seguidores se mantienen atentos.

Recordemos que PAARIS fue seleccionado a finales del 2020 en el programa de Paul Reed Smith Guitars, “PULSE ARTIST PROGRAM” que reúne anualmente a guitarristas de distintas partes del mundo, con el principal objetivo de apoyar e impulsar a dicho talento así como crear un vínculo de colaboración entre la propia marca y el artista, lo que podría significar un patrocinio oficial por la marca PRS. Aunado a todo esto, estar dentro del programa permitirá una exposición internacional a través del contenido editorial del sitio web PRS Guitars, compartiendo su música en toda la comunidad de seguidores a nivel mundial que constantemente acuden por novedosas noticias asociadas del mundo de las guitarras. Se esperan muy buenas noticias de parte de este talentoso guitarrista.

Sigue todas las novedades de este artista por medio de sus redes sociales y disfruta de su música en las distintas plataformas digitales a nivel mundial.

