El impacto de los jugadores en el mercado de apuestas deportivas

Desde hace dos décadas, el mundo de las apuestas deportivas está muy presente en España. Este ha evolucionado, de manera que se ha transformado en un ecosistema muy complejo en el que cada detalle cuenta. Ahora, uno de los más importantes es el estado de forma de los jugadores.

Así, en plataformas reguladas de apuestas deportivas en España como Olybet (con una amplia experiencia en el mercado de apuestas deportivas europeo), ofrecen entornos donde las variaciones del rendimiento de los jugadores pueden reflejarse en tiempo real en las cuotas.

Las lesiones tienen mucho que decir en las cuotas de las apuestas

Uno de los factores que más impactan en las cuotas de las apuestas son las lesiones de los jugadores. De hecho, un estudio de la Universidad de Liverpool (2022) The Impact of Key Player Injuries on Betting Markets, demuestra que en la Premier League eso cambia las probabilidades en cifras que van del 8 al 15 %.

Las casas de apuestas saben esto y por eso usan algoritmos que ajustan las cuotas en tiempo real basándose en las alineaciones. Casi el 80 % de las fluctuaciones en las cuotas antes de los partidos, se relacionan con las lesiones.

Muchos apostantes cambian sus decisiones según rindan los jugadores

En 2021 se publicó en el Journal of Gambling Studies, Behavioral Patterns in Sports Betting. Este estudio demostraba que el 57 % de los apostantes decidía de acuerdo al rendimiento de jugadores específicos.

De esta manera, y debido a esto, las apuestas que se centran en acciones individuales de algunos jugadores son cada vez más populares, dejando a un lado las que se basan en los resultados de los equipos.

Más del 80 % de esas apuestas se centran en un 20 % de los jugadores, en aquellos que son los mejores de cada equipo. Así, hay un mercado que es muy sensible a cómo se comportan los deportistas top, las estrellas.

Tanto es así, que se ha podido comprobar que una publicación en las redes sociales llega a cambiar las cuotas hasta en un 12 %.

Las apuestas ya no se hacen basándose en intuiciones

Lejos quedan los días en los que las apuestas se hacían por intuiciones o sensaciones. De hecho, un informe de UNLV Gaming Research (2023) nos dice que ha habido un aumento del 57 % en aquellas apuestas realizadas después de hacer un análisis estadístico.

Esto va mucho más allá con la incorporación de la IA. Con ella ya no solo se analizan las estadísticas, sino que se incluyen datos como la distancia que ha recorrido cada jugador, qué velocidad alcanza cuando corre, si presiona en defensa, etc.

Tendencias actuales en las apuestas

A partir de 2020, y de acuerdo con un estudio de la American Gaming Association (2023), se ha visto un crecimiento de las apuestas denominadas “in play”. Este tipo de modalidad tiene que ver con los cambios en tiempo real durante los partidos.

Esas modificaciones de las apuestas se hacen dependiendo del comportamiento de los jugadores y su aumento ha sido del 54 %.

Por eso, en los últimos años, en el sector se han dado cuenta de que las apuestas con respecto a los jugadores individuales han subido un 43 % en los últimos tres años. Esto sugiere que esta tendencia no hará más que aumentar.

El impacto de los jugadores en el mercado de apuestas deportivas was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí