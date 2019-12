El impacto de usar aplicaciones de Citas en el Móvil

Utilizar aplicaciones de citas es muy cómodo para aquellos que quieren ligar por internet, pero como todo, tienen sus consecuencias positivas y negativas. Aquí, queremos hablar sobre el impacto de las aplicaciones de citas en el móvil.

1) Conseguir citas es más fácil

Cuando se usan páginas de citas como Setravieso.com o las apps de citas de estas páginas, conseguir citas reales es mucho más probable que simplemente saliendo por ahí.

La gran diferencia estriba en que por el mero hecho de descargarte la app, ya haces una declaración de intenciones sobre tu deseo de ligar, así que abres la puerta a que mucha gente, que en situaciones normales no contactaría contigo, ahora sí lo haga porque saben que no te importará.

2) Conoces mejor a tus parejas

Aunque parezca que el hecho de no verles físicamente puede hacer que conozcas peor a tu pareja de cita, lo cierto es que en la mayoría de casos ocurre lo contrario. Las apps de citas te permiten tener una conversación antes de quedar. Esta conversación suele ser equivalente a los primeros minutos con un desconocido, de modo que puedes presentarte y decidir si continuar antes siquiera de verlos. Además de la propia conversación, los usuarios cuentan con la información de los perfiles, que sin duda da más información que un simple vistazo al aspecto de alguien en un bar.

3) Conductas sexuales de riesgo

Realmente no es una desventaja de las apps en sí, pero sí que es un comportamiento habitual entre los usuarios. Las apps hacen que ligar sea muy fácil y pueden multiplicar el número de encuentros. Sin embargo, esto no justifica no tomar las medidas de protección adecuadas.

Según un estudio de la Universidad de Hong Kong, los usuarios de las apps tienden a usar menos el preservativo.

4) Tienes menos sensación de soledad

Tener una app de citas en el smartphone significa que siempre hay alguien dispuesto a hablar con nosotros, en cualquier momento que tengamos un rato. De hecho, las apps de citas no solo valen para ligar, sino que también suelen generar grupos de amigos en los chats.

El hecho de entrar a cualquier hora y poder entretenerte con otras personas, combate ciertamente la sensación de soledad de aquellos que tienen una lista de contactos demasiado pequeña.

5) Si ya tienes pareja, es más probable que acabes rompiendo

Bueno, realmente no se puede decir que sea por la app en sí. Una persona que ya tiene pareja y se descarga una app de citas, probablemente acabaría tratando de ligar por ahí aunque no tuviese la app.

La diferencia estriba que con la app, conseguir citas es más fácil y rápido, por lo que se acortan los tiempos.

En realidad, si no estás contento con tu actual pareja, lo mejor que puedes hacer es terminar la relación y después descargarte la app de citas. El resultado final será similar, pero es un comportamiento más honesto.

Los que no respetan este orden, suelen tener miedo a la soledad. Sn embargo, no tengas dudas que en una buena app de citas, siempre hay un roto para un descosido. Encontrarás más de una persona interesante.

