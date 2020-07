El Indie-Reggaetón de andremustdie desde Los Angeles

El productor y compositor latinoamericano andremustdie estrena, en plataformas streaming, el single ”Tuve que perderte” acompañado del cantautor brasileño Thiago Muller. Se trata de un indie reggaetón con guiños envolventes del trap y dream pop, fusionado con beats modernos y elementos de producción vanguardistas.

Un track emocional y personal en el que su autor exorciza sentimientos y asume su estado anímico, contrastando con melodías que evocan sanación y libertad con un romanticismo áspero. “Esta canción la compuse para alguien que amo y se fue en un momento muy difícil para mí. Me dejó con el corazón roto”, confiesa andremustdie.

En medio de ese desconcierto y desolación escribió la canción, incorporando frases en portugués que son interpretadas en la complicidad de su amigo Thiago Muller. Una dupla sofisticada que fue capaz de transmitir toda la emoción alojada en “Tuve que perderte”.

Residenciado en Los Ángeles, California, André Rodríguez decidió darle un vuelco a su vida hace más de un año. Sumergido en su home studio, lugar creativo en el que escribe, graba y produce, dio vida al alter ego compositivo de andremustdie.

Nacido en Caracas, Venezuela, André creció dentro de la hostilidad citadina de un urbe latinoamericana, se formó en la escena musical del metal y los sonidos del caribe. Su llegada a Los Ángeles disparó la nostalgia familiar, la conexión con sus raíces culturales y el ímpetu por la búsqueda, ese aglutinar de nuevas experiencias que inspiran extender sus matices artísticos.

“Pienso que la música que escribo es más que frases melódicas en un beat, es un libro abierto de experiencias personales y pensamientos para que todos escuchen y sirva de vehículo relacionarme”.