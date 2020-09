El insólito loro que canta cómo Beyonce y Lady Gaga! VIDEO.

Tras cantar la canción If I Were A Boy de Beyonce un loro se volvió la sensación de la redes sociales. El loro fue grabado y compartido en las redes, lo que lo volvió en todo una estrella.

El ave, que vive en el parque de Vida Silvestre del condado de Lincolnshire, en Reino Unido, canta diversas canciones de Lady Gaga y Katy Perry, cuentan sus cuidadoras.

Cabe resaltar que los loros no hablan en el sentido de que los sonidos que repiten no tienen ningún significado para el animal. Aunque, de todos modos, sí es una forma de comunicación: en su entorno salvaje, los loros aprenden a comunicarse con los demás imitando todos los sonidos que escucha en el resto de su familia o grupo social, y esta conducta se repite cuando es llevado a un entorno doméstico.

El insólito loro que canta cómo Beyonce y Lady Gaga! VIDEO pic.twitter.com/rH1Zv6VfSY — NotiActual (@notiactual) September 12, 2020

En : Insólito