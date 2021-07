El Institut Français en un esfuerzo constante por promover el cine francés invita a un nuevo ciclo de Cine a la Carta: “Películas de Patrimonio”

A partir del 10 de julio hasta el 10 de agosto, en el marco de los programas “Cinéma à la Carte” promovidos por el Institut Français, se exhibirá gratuitamente en streaming 4 películas que hacen parte de la historia del cine francés.

El cine siempre ha sido un medio para mostrar la sociedad, una vitrina de sus conflictos y también de sus logros. Las 4 producciones que conforman esta muestra, 3 películas de directores franceses consagrados y 1 película de un reconocido director africano, son una pequeña muestra de obras fílmicas que marcaron pauta en su momento. Películas distintivas de cineastas talentosos que dieron su vida por el cine y nos dejaron un legado artístico excepcional.

Durante un mes disfruten en idioma original con subtítulos en castellano, totalmente gratuitas, una selección especial de 4 excelentes producciones realizadas por maestros del cine:

Zazie dans le métro de Louis Malle

Le Silence de la mer de Jean-Pierre Melville

L’Assassin habite au 21 de Henri-Georges Clouzot

Cabascabo de Oumarou Ganda

