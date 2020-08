¿El Interinato cómo Negocio o el Negocio del Interinato?..

Históricamente muchos pseudo líderes se han beneficiado al mostrarse cómo los cabecillas de movimientos sociales, usando cómo escalera hacia las «ayudas» a los seguidores de una causa que al principio puede ser común pero a medida que pasa el tiempo se distorsiona proporcionalmente a la cantidad e intereses oscuros que subyacen en la órbita de los precitados «líderes» y sus acólitos más cercanos.

El interinato y sus desviaciones

La controversial figura del interinato en Venezuela, aunque existente en la constitución, se ha tergiversado su razón de ser ya que un interinato cómo tal solo puede durar 30 días al existir un vacío de poder que lo genere y durante este período convocar nuevas elecciones presidenciales.

Artículo 233 de la CRBV Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período. (En negritas lo aplicable a este caso).

En la actualidad hay un diputado que se presente como presidente interino desde hace casi 2 años, algo que es una violación fragante de este articulado.

Los lobbys internaciones, ONG´s pantalla y las ayudas.

A finales de 2018, un cónclave de políticos de esos que mueven los hilos de sus muñecos operativos, decidió sobre el nombramiento de Juan Guaidó cómo presidente de la Asamblea Nacional para el siguiente período. La AN ya había tenido 3 presidentes que ocuparon su cargo temporal solo para pasar sin pena ni gloria; Henry Ramos Allup, Julio Borges y Omar Barboza fueron desde ofrece una «Salida en 6 meses» hasta simplemente ser un ente gris y sin eco en al población a la cuál desde hace años se desconectaron.

Estos individuos traicionaron la confianza que pueblo depositó en ellos en las elecciones de asamblea nacional de 2015, luego de miles de movilizaciones, tomas de calle, muertos, heridos, la oposición gana la AN y por los intereses oscuros se pierde por simplemente los cabecillas no tener los suficientes bolas para defenderla cómo debe ser.

Pero sucede que su misión no era la de hacerse con el poder sino de convivir con quién tiene el poder, lo que la mayoría llama «cohabitación», estos señores liderados por «zorros viejos de la política» cómo el ex-secretario de AD, que estuvo en ese cargo más de 20 años sin llamar a elecciones, prácticamente un dictador en su propio partido, su estrategia siempre ha sido la de tirar la piedra y esconder la mano, hacer ruido , decir cuatro groserías y luego irse pa´l lobby..

Las ONG´s un viejo estilo de «llenarse»..

En tiempos del antiguo Congreso nacional de Venezuela, tener una ONG significaba para los diputados y sus comandos de campaña recibir millones de bolívares que no tenían que justificar ante la ley por simplemente ser una ONG «sin fines de lucro», esta antigua práctica de la «Cuarta» se extrapoló en el tiempo y entre partidos políticos hacia la «Quinta», en la actualidad hay decenas de ONG¨s que pertenecen a «opositores» y su entorno.

Las mismas hacen visitas a organismos internacionales en nombre del interinato para solicitar recursos que luego no tienen ni les da la gana de aclarar a donde van, tal como fue la respuesta de Juan Guaidó al preguntarle por los $90mil dólares americanos desaparecidos en el «Cucutazo«, simplemente respondió que eran «fondos privados» y de eso no tenía que aclarar nada.

Recientemente la USAID, agencia norteamericana para la ayuda a países en conflicto, ha declarado que ha entregado algo centenas de millones de dólares a ONG´s, este organismo a entregado al menos «$189 millones para los venezolanos dentro de Venezuela», todavía no se sabe quiénes son las manos reales y concretas donde llegaron esas ayudas y a donde fue a parar esa ingente cantidad; y eso sin contar las cantidades que la Unión Europea ha liberado.

Tal es el caso de la desaparición de estas ayudas, que recientemente un embajador europeo en Caracas fue él mismo a recibir el donativo en Maiquetía para tratar de darle un poco de seguimiento a la situación-

Luego de esos, millones de dólares han desfilado por las manos de los poseedores de ONG, que «aseguran» luchar por la libertad de Venezuela, mientras los venezolanos mueren de hambre, y el interinato ahora será indefinido según Guaidó en su última alocución virtual.

Mientras, el interinato y el hambre siguen.. a estas horas en que escribimos estas líneas se sigue pudriendo la ayuda humanitaria en Cúcuta, las Islas del Caribe, Galpones en Miami, etc.. mientras un largo etcétera de politiqueros que se la dan de grandes libertadores no pueden aclarar de que viven en el exterior y justificar su ritmo de gastos.

