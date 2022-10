El INTT actualizó los costos para licencias de conducir, carta consular y otros trámites.

CARACAS, VENEZUELA.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) , ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), informa a todos los usuarios que a partir de este 1 de octubre de 2022, entrarán en vigencia las nuevas tarifas para trámites y servicios vehiculares con anclaje en PETRO, esto como parte de las políticas vinculadas al transporte terrestre promovidas por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, la Vicepresidencia Sectorial de Servicios y Obras Públicas, dirigida por el M/G Néstor Reverol y con el impulso del ministro del Poder Popular para el Transporte, G/D Ramón Velásquez Araguayán. La actualización de tarifas no afectarán los costos de los trámites requeridos por el transporte público terrestre, en ninguna de sus modalidades, por lo que no tendrá incidencia en el cobro de la prestación del servicio. A continuación se detallan los costos de algunos de los trámites más solicitados ante el Ente, sin embargo se debe señalar que los mismos en algunos casos, varían según la modalidad del vehículo. Emisión y Renovación de licencias, vigencia de este documento (10 años) 2do Grado Examen + Emisión Renovación 0,18249333 0,12633333 3er Grado Examen + Emisión Renovación 0,21649333 0,16033333 4To Grado Examen + Emisión Renovación 0,27130333 0,16033333 5to Grado Examen + Emisión Renovación 0,34988333 0,21083333 El precio para el Registro Original de Vehículos se fijó desde los 0,55416667 para Vehículos Particulares, 0,22166667 para Motos de Baja Cilindrada, hasta los 6,65000000 para vehículos importados. En cuanto al Traspaso de Vehículos el precio del trámite oscila entre los 0,22166667 en Vehículos Particulares y Transporte de Carga 0,44333333. El Traspaso de Motocicletas de Baja Cilindrada tiene un costo de 0,06650000 y de Alta Cilindrada 0,22166667. Las placas para los vehículos particulares van desde los 0,66500000, Transporte Público 0,33250000 y Vehículos de Carga 1,10833333 En el caso de las placas para motos de Baja Cilindrada el costo es de 0,17733333. Entretanto, se estableció la Carta Consular en un monto de 0,88999167. Cabe destacar que, este es el único documento que avala internacionalmente la licencia de conducir venezolana, permitiendo al usuario que encuentra fuera del país tenga la posibilidad de manejar vehículos propios o alquilados. NOTA DE PRENSA INTT Usted puede consultar los costos actualizados ingresando en este enlace: NUEVOS COSTOS DE TRÁMITES EN EL INTT