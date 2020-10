Maduro anunció que el IVIC desarrolló la molécula DR-10, que anula el COVID-19 en 100%

Este domingo 25 de Octubre de 2020, el presidente Nicolás Maduro, en una alocución televisiva afirmó que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas habría desarrollado una molécula que permite curar al coronavirus COVID-19 en un 100%, y se pondrá a disposición de la OMS para su respectiva verificación.

🇻🇪MEDICAMENTO VENEZOLANO ANULA 100% AL COVID-19 • El presidente Maduro anunció que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas certificó estudios sobre la molécula DR-10, la cual elimina el Covid-19 sin afectar moléculas sanas, ni generar efectos colaterales. pic.twitter.com/y7Vq48K5pf — Tania Valentina Díaz🏠😷 (@taniapsuv) October 25, 2020

«Tras realizarse estudios científicos durante seis meses, Venezuela ha encontrado un medicamento que anula al 100 por ciento el virus Covid-19 sin ningún tipo de toxicidad que afecte las moléculas sanas para generar efectos colaterales negativos», destacó el mandatario.

El fármaco desarrollado por los científicos venezolanos se basa en la molécula DR10, la cual es utilizada en tratamientos contra la hepatitis C, el ébola, el virus de papiloma humano (VPH), entre otras.

A través de los estudios realizados por el IVIC, los investigadores comprobaron que la molécula DR10 puede ser usado también para tratar la Covid-19 sin causar efectos colaterales.

En ese sentido, al finalizar las pruebas y estudios realizados al fármaco, el país suramericano emprenderá en los próximos días la ruta para ratificar los resultados obtenidos por el IVIC a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Asimismo, el presidente Maduro aseguró que tras la ratificación de la OPS, Venezuela preparará las alianzas internacionales con el objetivo de iniciar la producción masiva de la molécula DR10 para la lucha contra la Covid-19 a nivel internacional.

