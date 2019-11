El IVSS está pagando las Prestaciones Dinerarias desde el 25/10 al 15/11/19

CARACAS.- El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), confirmó vía redes sociales a través de su cuenta oficial de Twitter que continúa pagando desde el 25 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2019, las prestaciones dinerarias por pérdida involuntaria del empleo, lo que anteriormente se conocía cómo Paro Forzoso.

Cómo hacer efectivo el pago de Prestaciones dinerarias

Así mismo, se indicó a través del ente, que para hacer el pago respectivo se requiere acudir a las oficinas del IVSS, Departamento de Atención al Trabajador Cesante a fin de verificar si tiene pago asignado para este listado y posteriormente, dirigirse a la entidad bancaria correspondiente.

Como requisito requiere presentar su cédula de identidad laminada o pasaporte vigente, comprobante de solicitud de la prestación dineraria (Forma 19-104) original y solicitar el pago correspondiente.

