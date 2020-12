“El lado Oscuro de la Luna” de Los Aros de Saturno.

Desde Maracay hasta China. La banda venezolana identificada por sus ritmos neo psicodélicos Los Aros de Saturno nos sorprende en este mes de noviembre con su primer tema promocional llamado “El Lado Oscuro de la Luna” el cual está disponible desde YA en todas las plataformas digitales y cuenta con un increíble video que se encuentra disponible por su canal de Youtube.

Conformada por Ruben Strauss (teclado, guitarras, batería y voz) y Victoria Gámez (bajo, acordeón, batería, percusión y voz), quienes actualmente están residenciados en China, Los Aros de Saturno es una propuesta que busca retomar la psicodelia dentro de la música actual, creando una mezcla de elementos retro y un sonido moderno. Sus integrantes comenzaron a presentarse en distintos bares y eventos en su país de origen, Venezuela, para luego viajar por razones laborales a Asia. En un viaje a Argentina destacaron en el evento ‘’Hola Sui Generis’’, homenaje al 65 aniversario de Charly Garcia en el museo de los Beatles en Buenos Aires, para ellos una experiencia inolvidable que les permitió afianzar su sonido.

El Otro Lado de la Luna fue grabado entre Shenzhen [China] y Maracay [Venezuela]. Con letra y música de Los Aros de Saturno, acompañados en la batería por Junior Gruber, Nelson Sanchez en la mezcla y 4K Media en la masterización.

“El lado oscuro de La Luna fue para nosotros una catarsis emocional. Fue un tema que compusimos justo en el origen de la pandemia actual, estando en China todo inició a nuestro alrededor, fue un gran shock, encontrarnos aislados del resto del mundo; lidiar con el encierro y el miedo nos llevó a resguardarnos en la música y especialmente en sacar la magia que hay dentro de nosotros, así nació este tema.” nos contaron Ruben y Victoria.

La dirección general del videoclip estuvo en manos de Los Aros De Saturno y la dirección de fotografía a cargo de DroRo Phot. La intención principal del video fue brindarle al espectador la libertad de crear una interpretación propia debido a que tanto el clip, como la canción muestran una historia basada en la locura de los personajes y de la historia en general. Asimismo se creó una atmósfera retro, rememorando la década de los 80’s.

