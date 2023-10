El Laudo Arbitral de París de 1899 una componenda política para robar el Esequibo a Venezuela

Lo escribió Severo Mallet-Prevost un jurista estadounidense que formó parte de la delegación de Venezuela en el irrito Laudo Arbitral de París: «el laudo fue una componenda política.»

Según un documento del Departamento de Estado estadounidense, la disputa comenzó oficialmente en 1841, cuando el gobierno venezolano del general José Antonio Páez denunció las supuestas incursiones del Imperio Británico en su territorio.

Venezuela sabe que no puede enfrentar sola al imperio más poderoso del mundo y por eso busca el apoyo de Estados Unidos, que comienza a perfilarse como una potencia en ascenso.

Y como parte de la Doctrina Monroe, que pedía una “Estados Unidos para los estadounidenses”, Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto fronterizo en 1895.

Tras la insistencia y presión de Venezuela por parte del entonces presidente estadounidense Grover Cleveland y su ex embajador en Caracas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso al Congreso la Resolución 252 en enero del mismo año, que recomendaba que las disputas se resolvieran mediante arbitraje internacional. Cleveland había afirmado previamente en una controvertida intervención que la frontera del Esequibo había sido ampliada «misteriosamente».

Al principio, el Reino Unido rechazó la intervención estadounidense, pero Londres sabía que no podía darse el lujo de involucrarse en una nueva guerra con el gigante norteamericano, fue inflexible en su decisión de apoyar a Venezuela y finalmente aceptó la propuesta.

El 2 de febrero de 1897, Estados Unidos, en representación de Venezuela, y Gran Bretaña firmaron un tratado en Washington para someter la disputa a arbitraje internacional.

Venezuela, creyendo que se aplicaría el uti posidetis juris -un principio jurídico del derecho internacional que garantiza a los Estados la administración de territorios que les pertenecen geográfica e históricamente- acordó llevar el asunto a la corte de París.

Para el historiador Manuel Donís, Venezuela estaba equivocada. «Según el uti possidetis iuris, el territorio que se consideraba Venezuela cuando era colonia española debería haber sido el mismo cuando se convirtió en república. Venezuela actuó de buena fe, pero fue víctima de un compromiso entre americanos, británicos y y (el jurista ruso) Friedrich Martens”, dijo.

La Comisión finalmente actuó el 3 de octubre de 1899 a favor de Gran Bretaña, estableciendo la “Línea Schomburgk” como frontera entre ambos territorios. La controvertida decisión se conoce hoy como el Laudo Arbitral de París.

Medio siglo después, las pruebas expusieron la complicidad entre el delegado británico y el jurista Friedrich Martens, quien tuvo el voto decisivo en la decisión contra Venezuela. Tras la muerte de Severo Mallet-Prevost -un abogado estadounidense que participó en la defensa de Venezuela en el laudo arbitral de París- su representante legal hizo público en 1949 un documento que Mallet-Prevost había escrito cuatro años antes, en el que denunciaba que el El veredicto fue un compromiso político.

«La mayoría de tres jueces se ocupó del territorio venezolano, porque los dos jueces británicos no actuaron como jueces sino como funcionarios del gobierno».

En el texto, Mallet-Prévost concluye que:

«La decisión del tribunal fue, por tanto, unánime; pero, a pesar de que concedió a Venezuela la zona estratégicamente más importante en disputa, fue injusta para Venezuela y privó «de un territorio muy grande e importante que el Reino Unido aún no posee». En mi opinión, la sombra más pequeña de la derecha.»

El documento también afirma que el juez Friedrich Martens no fue imparcial y convenció a una de las partes para que aceptara una propuesta controvertida redactada por él.

Le dijo a BBC Mundo el historiador Tomás Helmut Straka, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Dijo que el laudo arbitral de París fue un acuerdo

El Laudo Arbitral de París de 1899 fue una decisión emitida por un tribunal arbitral reunido en París, creado dos años antes según lo establecido en el Tratado Arbitral de Washington D. C. El dictamen fue favorable a Reino Unido al adjudicarle el territorio denominado por Venezuela como Guayana Esequiba de 159.500 km², al oeste del río Esequibo.

Venezuela ha rechazado tradicionalmente la validez del Laudo Arbitral de 1899 por considerar que fue un acto de presión y coerción por parte de Reino Unido, que tenía intereses estratégicos en la región. Venezuela argumenta que el laudo fue dictado sin su consentimiento libre e informado, y que violó los principios del derecho internacional.

Guyana, por su parte, sostiene que el Laudo Arbitral de 1899 es un acuerdo válido y vinculante para ambas partes. Guyana argumenta que Venezuela aceptó el laudo de manera voluntaria, y que este se basó en un estudio exhaustivo de los hechos y el derecho aplicable.

En 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que tiene jurisdicción para analizar la validez del Laudo Arbitral de 1899. La CIJ aún no ha emitido un fallo sobre la validez del laudo, pero su decisión es muy esperada por ambas partes.

En cuanto a la validez del Laudo Arbitral de 1899, Venezuela ha presentado una serie de argumentos para cuestionar su validez. Estos argumentos incluyen:

La ausencia de consentimiento libre e informado de Venezuela. Venezuela argumenta que el laudo fue dictado bajo presión y coerción por parte de Reino Unido.

Venezuela argumenta que el laudo fue dictado bajo presión y coerción por parte de Reino Unido. La violación de los principios del derecho internacional. Venezuela argumenta que el laudo violó los principios de la igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de los pueblos y la integridad territorial.

Guyana ha respondido a estos argumentos argumentando que:

Venezuela aceptó el laudo de manera voluntaria. Guyana argumenta que Venezuela firmó el Tratado Arbitral de Washington D. C., que otorgaba a un tribunal arbitral la autoridad para resolver la disputa fronteriza.

Guyana argumenta que Venezuela firmó el Tratado Arbitral de Washington D. C., que otorgaba a un tribunal arbitral la autoridad para resolver la disputa fronteriza. El laudo se basó en un estudio exhaustivo de los hechos y el derecho aplicable. Guyana argumenta que el tribunal arbitral consideró cuidadosamente los argumentos de ambas partes antes de emitir su decisión.

La decisión de la CIJ sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 será un evento de gran importancia para Venezuela y Guyana. Si la CIJ declara que el laudo es válido, Guyana tendrá una base legal sólida para afirmar su soberanía sobre la Guayana Esequiba. Sin embargo, si la CIJ declara que el laudo es nulo, Venezuela tendrá la oportunidad de recuperar el control de este territorio.

CONCLUSIONES:

En cuanto a la validez del laudo, el texto presenta los siguientes argumentos para considerarlo nulo:

Venezuela fue engañada sobre la aplicación del principio del uti possidetis iuris.

El laudo se basó en la Línea Schomburgk, que era una línea arbitraria y no representaba la frontera histórica entre Venezuela y Guyana.

El laudo fue influenciado por la presión política de EE.UU. y Reino Unido.

El argumento que insiste en aplicar Guyana uti possidetis iuris no puede aplicarse dos veces sobre el mismo territorio ya que Venezuela lo abordó primero, Venezuela dejó de ser provincia colonial de España que Guyana del Imperio Británico y eso está suficientemente evidenciado y documentado, lo que implica que el territorio en reclamación es de Venezuela y no de Guyana.

El Laudo Arbitral de París de 1899 una componenda política para robar el Esequibo a Venezuela was last modified: by