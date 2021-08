Hablando de amor en dos idiomas.

«El León» apuesta en grande con «Save Your Life»

La combinacion de tres artistas de diferentes nacionalidades y estilos musicales, logrando una gran canción.

Definitivamente 2021 ha sido un año de evolución para Raúl “El León”, quien hace un par de meses nos deleitó con “Hipnótica”, ahora nos sorprende con una canción completamente diferente a lo que veníamos escuchando de él, titulada “Save your life”.

Conocido en el mundo musical por éxitos como “50 Sombras” y “Mala Actitud”, el cantautor aragueño radicado en USA desde hace varios años, se ha caracterizado por atreverse a explorar varios ritmos dentro del género urbano, demostrando así su versatilidad. En esta oportunidad, nos presenta una canción romántica, que mezcla el R&B, con algo de Hip Hop americano, manteniendo el toque caribeño que tienen sus interpretaciones.

Se trata de un tema bastante fresco y diferente, un “crossover” español-ingles en colaboración con Jonathas, artista oriundo de Brasil quien tuvo un gran performance en una de las temporadas del popular programa de talentos, “The Voice USA” además del estadounidense MC Therapy, conocido en el mundo del Rap y Hip Hop, quien imprime una carga urbana poderosa a la canción, logrando un contraste súper interesante.

“Para mi ha sido un regalo de Dios, poder hacer lo que amo y seguir explorando el arte, mi parte de la canción está basada en hechos reales y creo que es la mejor manera de conectar con mi público, hablándoles desde el corazón, a través de lo que más disfruto, hacer música. Estoy súper agradecido con David Basham “Dj Bash” y Gabe Guild “Trip Turner” quienes me propusieron hacer el tema, por brindarme esta gran oportunidad y confiar en mi talento” resaltó Raúl.

El Beat del tema fue realizado en Ámsterdam por parte del productor “MoodSwingz”, las voces grabadas, mezcladas y masterizadas en Austin, Texas, por Aime Brunn. La producción ejecutiva corre por parte de Gabe Guild, director de “Dirty Rugged Music”. Todo esto bajo la supervisión de Raúl Alejandro León “Mr. Right” hermano y Manager de “El León”.

En los próximos días estará disponible el video del tema, dirigido por Chino Chase, muy reconocido en el mundo del Hip Hop americano. Esta producción cuenta además con la actuación especial de Marioxi Castro, actriz venezolana con una gran trayectoria en el mundo audiovisual, quien también participó en el primer video de “50 Sombras” la canción con la que Raúl comenzó en el mundo de la música.

Puedes enterarte de todo lo que viene, siguiendo las redes de Raúl “ El León”, Instagram y Twitter @rauloficialsite, Facebook/rauloficialfansite.

