El locutor Alberto Cimino cumple 19 años onduciendo su programa radial “El Universo del Espectáculo”.

El locutor Alberto Cimino cumple 19 años presentando y conduciendo su programa radial “El Universo del Espectáculo”.

Alberto Cimino Locutor especializado en la fuente de arte, entretenimiento y espectáculo, lo escuchamos de lunes a viernes, desde las 4:00pm y hasta las 5:55 pm en Caracas-Venezuela, a través del dial 90.7 FM y en tiempo real, en cualquier país del mundo por la www.pacifica.fm

En el mes de octubre el programa Nro. 1 de promoción e la actividad de la industria del arte, el entretenimiento y el espectáculo “El Universo Del Espectáculo” formato creado, producido y conducido por el Locutor y columnista de nuestro diario, Alberto Cimino, cumple 19 años de transmisiones ininterrumpidas y siempre entre los 7 programas más escuchados de la radio.

Desde hace más tres (3) años lo escuchamos de lunes a viernes, desde las 4:00pm y hasta las 5:55 pm a través de la emisora 90.7 FM “Pacifica” en caracas

El Universo del Espectáculo es el noticiario más veraz y responsable de la radio en Venezuela, con la más amplia cobertura de noticias nacionales e internacionales; reseña, comenta y musicaliza las noticias del acontecer del arte, el entretenimiento y el espectáculo más resaltantes que se han generado durante las últimas 24 horas en el segmento “Espectáculo Informativo”.

Él y las Estrellas: Es el segmento de entrevistas a los protagonistas del espectáculo y el entretenimiento de Venezuela y del resto del mundo ( más de 2.000 entrevistados); Durante estos primeros 18 años de transmisión ininterrumpida hemos tenido ante sus micrófonos a todos los artistas del espectáculo nacional y a los que han venido a nuestro país. Más de mil grandes artistas Venezolanos y las estrellas internacionales: Fanny Lu , Cabas, Jorge Celedon y Sebastián Yatra (Colombia), MDO, Bonny Cepeda (Puerto Rico), Marck Tacher (México), Chenoa (España), David Bustamante y David Bisbal (España), Nelson Ned (Brasil), la cantante, compositora y presentadora de televisión chilena Miriam Hernández, Ruddy Pérez de República Dominicana, y muchos otros.

En Gente Nueva, Gente de Primera: Recibe a los actores, actrices, cantantes, agrupaciones, animadores, dignos representantes de la nueva generación. En Lo Nuevo del Disco presenta Diariamente presenta todas las novedades discográficas que van sonando e imponiéndose en las carteleras discográficas de Venezuela y el mundo y “La Cartelera Teatral y Cinematográfica en las voces de sus protagonistas”, los actores, actrices, dramaturgos y directores invitan de “viva voz” al público a asistir a las piezas teatral y espectáculos en las cuales participan y el concurso “Genios Del Espectáculo” basado en el formato de preguntas y respuestas, que ofrece grandes premios a la audiencia por responder correctamente a una serie de preguntas de opción múltiple con dificultad creciente.

El éxito lo ha acompañado como “Director de programación y contenidos” de importantes emisoras de radio, entre ellas Radio Rumbos a la que devolvió al 1er lugar de sintonía. Se desempeña como columnista, articulista de la fuente de espectáculo en diversos medios impresos y digitales nacionales e internacionales desde el año 2002

También ha sido Narrador de diferentes noticiarios a nivel nacional “Venezuela informa” en el Circuito Radio Venezuela 790 AM) y voz de importantes campañas.

En calidad de Productor y director de la sección “Miniseries, novelas y teatro” en radio, Cimino lo cataloga como “El proyecto realizado más importante de la historia de la radiodifusión venezolana; desde el 2003 hasta el 2011, reunió a los actores, actrices y libretistas más exitosos del país para interpretar personajes de grandes clásicos de la literatura y del teatro universal. Tuvimos nuestro Hollywood, broadway en la radio. Acercarnos la cultura al pueblo y logramos altos índices de audiencia y se exportaron a Panamá, España, Estados Unidos, entre otros países.

En calidad de manager y representante artístico: Trajo de vuelta a la actuación a grandes figuras de la talle de Marina Baura y, manejo acertadamente a los actores y actrices Vicente Tepedino, el chamo Gabriel Fernández, Esperanza Magaz, entre otros artistas. También organiza y entrega los premios “El Universo del Espectaculo”, por votación popular, clara y transparente.

Es el fundador y director de la “Escuela de actores y actrices de Venezuela”, de la cual han egresado más 800 alumnos, muchos de ellos con reconocido éxito en venezuela y otros países.

Durante estos primeros 19 años “el Universo Del Espectáculo” se ha transmitido en las emisoras “Mágica 99.1 FM” (10 años) y simultáneamente en Radio Capital 710 AM, Radio Rumbos 670 AM, Z100.3, Power (Maracaibo), en el Circuito AM Center y en el circuito Radio Venezuela 790 AM, desde hace 3 años a través de “Pacifica” 90.7 FM

Sus coordenadas: en twitter @albertocimino, en Instagram @yosoyalbertocimino

