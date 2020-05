El maquillador Ender Torres dicta clases online

El maquillador venezolano Ender Torres, que ha formado parte del equipo de la Quinta Morada, se mantiene más comprometido que nunca con su país natal, pues resulta que en medio de la cuarentena tomó la incitativa de crear clases totalmente gratuitas de maquillaje, mismas que serán impartidas a través de Instagram y que tendrá una duración de tres semanas.

Importantes marcas se han unido con el criollo para seguir trabajando por Venezuela.

“Me siento muy contento con esta oportunidad, quise regalar este curso de maquillaje en el que estoy uniendo Latinoamérica, Europa y Asia a través de mi cuenta personal y por supuesto la de la escuela ABC School, aunque se mantiene la cuarentena tenemos que seguir trabajando, sin dejar de respetar el protocolo de seguridad”, contó el estilista.

El maquillador de las reinas de belleza espera continuar con sus compromisos profesionales cuando todo vuelva a la normalidad y es que tiene previsto hacer unas giras prevista en diferentes estados de Venezuela. Además tenía una importante Master Class en Caracas, que hasta la fecha se mantiene suspendida.

Para saber más de este importante maquillador venezolano, puedes visitarlo a través de Instagram @endertorres3

Nota de prensa: Yoel Díaz

