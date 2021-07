El maracaibero «The Kid” Gutiérrez defenderá en Los Ángeles su faja de campeón mundial*

Luego de entrenar varios meses en su tierra natal con el apoyo de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, el pugilista Roger “El Kid” Gutiérrez, campeón súperpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, partirá este fin de semana a Los Angeles donde se enfrentará al nicaragüense René Alvarado, seguro de ganar y volver de nuevo con la faja a Venezuela.

Así lo afirmó el «El Kid» en una rueda prensa realizada este jueves 8 de julio en Maracaibo, donde ofreció los detalles del evento a efectuarse el próximo 14 de agosto en Estados Unidos. En la actividad, el alcalde bolivariano Willy Casanova, le entregó la bandera del municipio al campeón para que represente a Maracaibo en esa cita boxística, en presencia de la primera combatiente, Selene Estrach; la presidenta del Imdeprec, Heidi Carolina Molero y el párroco de la Basílica de Chiquinquirá, Nedwar Andrade.

Para la primera defensa de su título, Gutiérrez hizo la mayor parte de la preparación en Maracaibo apoyado por la municipalidad, instancia que gestionó todo lo inherente a sus entrenamientos. «Ha sido un proceso muy provechoso y estoy extremadamente agradecido por todo el apoyo recibido, especialmente del alcalde Willy Casanova, que hizo posible este importante trabajo en la ciudad”, enfatizó el campeón.

El alcalde Willy Casanova aprovechó para felicitar nuevamente a “El Kid” por su logro y desearle suerte en el reto que enfrentará próximamente. “Durante todo este tiempo, seis meses aproximadamente que hemos compartido, he conocido a un ser humano excepcional, disciplinado y por ello nos hemos asegurado de que tuviera todas las condiciones para su entrenamiento. Nos complace enormemente la confianza que tuvo para prepararse en Maracaibo”, acotó Casanova.

El campeón mundial dijo que su juventud es su principal fortaleza. “El tiene 33 años y yo 26 y eso juega a mi favor. Yo soy más fuerte que él, soy más pegador. No será nada fácil pues por algo fue campeón del mundo y me quitó el invicto hace cuatro años cuando lo enfrenté por primera vez”, dijo el zuliano que va a su tercera pelea con el centroamericano.



Durante la rueda de prensa fue presentado un perfil del púgil formado en la zona popular del oeste de Maracaibo y un video que retrató su tránsito hasta el estrellato mundial con su triunfo el 2 de enero de 2021 en suelo extranjero, apenas a cuatro días del fallecimiento de su madre, logrando una victoria que llenó de alegría a los venezolanos en medio de la pandemia por coronavirus.

