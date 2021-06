El mejor editor de video para principiantes y especialistas, Wondershare Filmora X

Hay muchas razones por las que más de cinco millones de personas ya utilizan Wondershare Filmora X para editar sus proyectos en video, pero, entre todas ellas, una destaca especialmente: los contenidos de video digital. Tanto las empresas como las personas que quieren ser influencers se están dando cuenta de que el formato de video tiene muchísimo más gancho que otros como las fotografías o los textos breves. Debido a esto, son cada vez más los usuarios que están adentrándose en el proceso de edición de video para generar contenidos como más ‘engagement’.

Sin embargo, no todo el mundo sabe cómo hacer videos o cómo editar videos, y, por eso, editores complicados como el Adobe Premiere quedan fuera de las posibilidades para la mayoría de la gente. Por eso, los desarrolladores de Wondershare crearon un editor de video muy completo, pero, al mismo tiempo muy sencillo de usar, como Wondershare Filmora X.

¿Por qué Wondershare Filmora X es el editor de video ideal para los contenidos online?

Si buscas el mejor editor de video para subir contenidos a tus redes sociales o a tu canal de YouTube, seguramente no encontrarás otro mejor que Wondershare Filmora X. Wondershare Filmora X cuenta con una amplia variedad de herramientas que hacen que sea uno de los editores de video de referencia para millones de personas. Vamos a repasar algunas de ellas.

Pantalla verde

El uso de la pantalla verde es especialmente interesante para los creadores de contenidos online, porque les permite grabarse frente a cualquier lienzo verde y luego reemplazar ese lienzo por un fondo estático o en movimiento de su elección. Esto es muy útil para quienes tienen canales de YouTube o suben videos recurrentemente a Instagram.

Dividir la pantalla

Para muchos proyectos, la posibilidad de dividir la pantalla y mostrar dos imágenes o dos videos completamente diferentes es tremendamente útil. Con Wondershare Filmora X vas a poder hacerlo con facilidad, cargando videos diferentes para cada lado de la pantalla y estableciendo características independientes para cada uno de ellos.

Grabación de pantalla

Los gamers y quienes crean tutoriales online disfrutan con la opción de grabar el contenido de su pantalla, porque es una de las maneras más sencillas de generar contenidos sin necesidad de grabar en exteriores o de comprar clips de video en bibliotecas online. La grabación de pantalla es una manera sencilla y cercana de crear contenidos que interpelen a tu audiencia y, sobre todo, es la forma ideal de crear contenidos que muestren tu habilidad con un programa o con un videojuego en específico.

Coincidencia de color

La coincidencia de color es uno de los recursos más empleados por algunos de los mejores directores de cine del mundo. Con esta técnica vas a poder ajustar los tonos de las diferentes escenas de tus proyectos, para que tu video al completo presente unos tonos de color relativamente uniformes que ayuden a recordarlo más fácilmente, o a establecer un estado de ánimo dominante en su contenido. Es habitual usar tonos amarillentos en las películas que transcurren en el desierto, oscuros en las películas de terror, o beige y tonos pastel en las películas románticas, por ejemplo.

Audio ducking

El audio ducking es una característica que te ayudará a conectar el sonido de tus clips con los videos de forma más sencilla. Gracias a esta característica vas a poder optimizar el sonido de tus proyectos y crear videos que resulten mucho más atractivos para tu audiencia. La calidad profesional del audio ducking hace que los proyectos que lo saben aprovechar presenten un nivel superior al que puedes encontrar en los videos amateur, y es una de las principales herramientas que utilizan los editores profesionales.

¡Descarga ahora Wondershare Filmora X!

Descarga ahora Wondershare Filmora X para darles una nueva vida a tus redes sociales y a los contenidos que publicas en tus plataformas online. Tanto si tienes una web de tu empresa como si eres una persona popular en Instagram o en TikTok, Wondershare Filmora X es un editor de video perfecto para ti, y, por supuesto, es el editor de video ideal para hacer crecer tu canal de YouTube.

Hablando de YouTube, también puedes suscribirte al canal de YouTube de Wondershare Filmora X para descubrir muchísimos consejos y tips para tus videos, aprender a dominar sus características mucho más rápidamente, y estar siempre al tanto de todas las novedades que se van incorporando a la aplicación. Como puedes ver, Wondershare Filmora X es mucho más que un editor de video: ¡es toda una forma de vida!

