El Mercenario Gringo detenido confesó todo sobre sus planes en Venezuela

El Mercenario Gringo detenido Luke Denma cantó bonito y lo dijo todo sobre sus planes en Venezuela. Entre otras cosas confesó que el plan principal era enviar a Maduro a EEUU. Este era uno de los dos mercenarios detenidos al intentar entrar a Venezuela en un ataque marítimo frustrado.

El individuo confesó todo este miércoles 6 de mayo en un video que difundió el Gobierno, que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas para enviar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Estados Unidos.

Según sus propias palabras:

«Debía asegurarme de tomar el control del aeropuerto para que pudiéramos hacer un traslado seguro de Maduro hasta el avión».

Estas declaraciones de Denman fueron presentadas por Maduro durante una rueda de prensa que ofrece desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, junto a ministros y el alto mando militar, y en la que participan por videoconferencia embajadores y periodistas.

El estadounidense explicó que su parte del plan, calificado por el Gobierno venezolano como una invasión frustrada, consistía en establecer una «propia seguridad», comunicarse con las torres del aeropuerto que sirve a Caracas, y «hacer entrar los aviones».

El Mercenario Gringo Afirmó que:

«Uno (de esos aviones) era para tomar a Maduro y llevarlo hasta Estados Unidos», sostuvo durante este cuestionario, que contempla más de 30 preguntas, y que fue filmado y difundido en medios públicos.

