El Mes Rosa es un llamado a la concientización y a la acción

· Instituciones públicas y privadas realizan campañas para que las mujeres acudan a hacerse las pesquisas correspondientes durante este período.

El mes de octubre es reconocido mundialmente como el Mes Rosa con el propósito de crear conciencia y sensibilizar a la poblaciónen la lucha contra el cáncer de mama y sobre la importancia de hacerse su pesquisa anual, a fin de determinar la condición de la paciente que se ha hecho su mamografía.

Si la persona no tiene la enfermedad, será un motivo de paz y tranquilidad para la paciente, su familia y amigos. Pero, si se detecta alguna lesión, hay la esperanza y muchas probabilidades de lograr un tratamiento adecuado y a tiempo para salvarle la vida. Vale decir que la pesquisa a nivel mundial se recomienda a partir de los 35 años de edad. No obstante, de ser paciente de mayor riesgo, porque ha habido cáncer de mama en la familia, se recomienda consultar a su médico y determinar cuándo precisa efectuarla.

Las instituciones públicas y privadas aprovechan el Mes Rosa para para hacer llamados a la mujer a fin de que se realice su pesquisa en este período y uno de los ganchos que despliegan es la promoción de los paquetes de exámenes, que incluyen mamografía, eco y densitometría, según la condición si tiene o no prótesis y también, si son en 2D o tomosíntesis.

La información la ofreció Juan Hernández, médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCV con postgrado en Cirugía General en el Hospital Miguel Pérez Carreño, Cirugía Oncológica en el Hospital Luis Razetti y una especialización en Cirugía Oncoplástica en mama. Forma parte del equipo médico oncológico, dirigido por Wilson Mourad, médico cirujano, especialista en vías digestivas.

“Sin duda que para tener resultados más fidedignos cada día, la tecnología ha hecho su parte y hoy, con un mamógrafo de última generación se puede lograr; en virtud de que se puede cambiar del modo 2D (tradicional) al 3D (Tomosíntesis) en tan solo un clic, de manera predeterminada y, según la configuración”, sostuvo el mastólogo.

Determinó el especialista, que el contraste de la imagen en 2D puede modificarse sobre la marcha, entre seis niveles disponibles para acomodarse a las preferencias del usuario o a las indicaciones de su médico tratante. Además, se podría utilizar la dualidad del equipo, el cual tiene la posibilidad de un software para hacer mamografías con contraste, como en una tomografía para una mejor evaluación.

Hernández considera que en Venezuela va a preferirse el uso del 3-D; es decir, tomosíntesis por la novedad, pero el prescriptor y el radiólogo deben decidir cuál conviene más al paciente. Indicó que el nuevo equipo se adquirió con una mesa para estereotaxia que permite tomar biopsias en lesiones no palpables, algunas de las cuales pueden verse y captarse en ultrasonido pero hay otras, que pudieran ser microcalcificaciones sospechosas, que no se pueden identificar en el ultrasonido, pero sí en la mamografía.

“En este caso, -dijo-, el radiólogo va a tener la capacidad de decir: ‘Esta imagen la veo mejor por mamografía o por eco y, obviamente, discernir con cuál de los dos métodos él se siente más cómodo para tomar la biopsia’”.

Consideró el cirujano oncólogo, que las imágenes en radiografía 3D son mucho más nítidas, tienen mayor precisión y visualización de lesiones de menor tamaño, lo que hace que tengamos diagnósticos más precoces.

Octubre, 2021

