El Metro de Nueva York, el más peligroso del mundo, donde una modelo tailandesa fue brutalmente desfigurada.

Bew Jirajariyawetch, una tailandesa de 23 años que emigró recientemente a EE.UU., reveló este miércoles a New York Post que fue víctima de una agresión y un robo en el metro neoyorquino. «Me alegro de seguir viva», afirmó esta aspirante a modelo sobre el ataque, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre y la dejó ensangrentada y magullada.

La chica detalló que estaba esperando el tren en una estación de Manhattan cuando un desconocido se le acercó de repente por la espalda y le tapó la nariz, la boca y los ojos «para asegurarse de que no pudiera hacer ningún ruido». «Me arrastró hasta donde nadie podía ver. Me golpeó. Se llevó mi bolso«, agregó.

La Policía local señaló que las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que el agresor derribó a Jirajariyawetch y la golpeó varias veces. Mientras estaba en el suelo, el asaltante supuestamente le tocó las partes íntimas antes de salir corriendo con su bolso, añadió. Tras los hechos la joven fue trasladada a un hospital y tratada por sus lesiones. Una foto tomada poco después de la agresión muestra su cara cubierta de moratones morados y sangre seca acumulada bajo la nariz y cerca de la boca.

On 11/22 at the Herald Square station, in this shocking video, suspect attacks 23YO Bew Jirajariyawetch on the platform. The suspect places her in a headlock, throws her to the ground then sexually assaults her before fleeing w/ her with her purse. (Video provided by attorney) pic.twitter.com/3xUge6AzOl — Sarah Y. Kim (@Syissle) December 16, 2021

🚨WANTED-ROBBERY: 11/22/21 approx. 4AM, at 34 St Herald Sq Station @NYPDMTS Manhattan. The suspect grabbed a 23 Y/O female victim in a headlock & threw her down. On the ground he touched her private area & took her purse. Any info call at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/tqNI1YHDNS — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 23, 2021

