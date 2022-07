El Miss Y Míster Turismo Venezuela Reveló Las Fotos Oficiales De Sus Candidatos

Caracas, DC, Venezuela, 19 de julio de 2022.- La Organización Miss y Míster Turismo Venezuela, el pasado domingo 17 de julio, reveló a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, las fotos oficiales de los 41 jóvenes (21 Misses y 2o Misters), que compiten por alzarse con el título de Miss y Míster Turismo Venezuela 2022 en su edición número 21.

Este photo shooting estuvo inspirado en el arte y la magia del color, donde se puede observar a los participantes del certamen en unas instantáneas cargadas de colores vibrantes, luciendo bañadores de la afamada marca World Swimsuits.

Dos grandes de la fotografía de nuestro país, fueron los encargados de capturar las mejores imágenes de los concursantes: Johan Chango, quién realizó las fotos de las misses, mientras que los misters fueron fotografiados por Alirio Vargas.

La dirección de arte estuvo a cargo del presidente de la Organización, Félix Farías, y junto a él trabajaron en la producción y coordinación: Brian Urea y Jheisson Rodríguez.

Félix Farías, presidente de la organización, comentó que la elección final del concurso se llevará a cabo este 26 de julio, en las instalaciones del Teatro Nacional de Caracas, y contará con la animación estelar de Leo Aldana.

Todas las miradas están puestas en las 21 Misses y los 20 Misters, quienes buscarán conquistar al jurado con su personalidad, belleza, valores, inteligencia, proyectos sociales y talento. En unos días conoceremos a los sucesores de Laura Zabaleta y Drexler Ustariz, quienes actualmente poseen el título de este prestigioso certamen.

El Miss y Mister Turismo Venezuela 2022, celebrará su vigésima primera edición, con un espectáculo cargado de mucha vanguardia e innovación, donde la cantante Annaé Torrealba se encargará de subir la «santamaría» de la gala, y junto a ella en las presentaciones musicales también veremos a Mily Osuna, interpretando sus grandes éxitos.

El show será transmitido simultáneamente a través de todas las plataformas digitales del concurso, además estará disponible en su canal de Youtube a partir del martes, 27 de julio.

Para conocer más detalles sobre el Miss y Mister Turismo Venezuela 2022, no duden en seguirlos a través de sus redes sociales oficiales como: @Missymisterturismovenezuela en Instagram, @Missymisterturismovenezuela en Facebook y Miss y Mister Turismo Venezuela en YouTube.

FOTÓGRAFOS: @changophoto / @aliriovargas

CANDIDATOS OFICIALES AL MISS Y MÍSTER TURISMO VENEZUELA 2022

MISSES ESTADO NOMBRE APELLIDO INSTAGRAM Amazonas Nickeyli Escobar @Nickeyli_Escobar Anzoátegui Hennesys González @Hennesys9 Apure María Elena Guzmán @Mariaeleoficial Aragua Fabiana Ledezma @Fabiianaledezma Bolívar Inés Valentina Pérez @Inesvalentinap Cojedes Hirmar Figueredo @Hirmarr_Figueredo Costa Oriental Miregnis Paz @Mireignis17 Delta Amacuro Jayxsoris Pereira @Jayxsorispereira Distrito Capital Fernanda González @Feernandasg_ Falcon Roziel Borges @Rozielborgesss Guárico Hilary Cruz @Cruzhilary La Guaira Valentina Moreno @Morenovalenm Lara Laura Domínguez @Laurafdomingues Mérida Andrea García @Delosangelesandreaa Monagas Yarin Salgado @Yarin.Salgado Nueva Esparta Andrea Rodríguez @Andrearoco18 Península Goajira Naomi Prieto @Naomiicristina Portuguesa Eva Briceño @Bricenoeva Sucre Carol Trujillo @Caroltrujillo09 Trujillo Fernanda Paredes @Fernandaparedesof Zulia Valery Padrón @Valepadronr_

Misters ESTADO NOMBRE APELLIDO INSTAGRAM Amazonas José Julián Falcon @Josefalcon_Vzla Aragua Igor Ojeda @Igorojeda_ Bolívar Joan Paduany @Jpaduany Carabobo Gerson Arellano @Gersonarellanox Cojedes Jerry Polanco @Soyjerrypolanco Costa Oriental D´Jesús Villa @Djesusvilla Delta Amacuro Yader Fuentes @Wolffith24 Distrito Capital Brayan Yllas @Yllasbrayan Falcon Endri Isea @Endriisea18 Guárico Renzo La Posta @Renzolaposta Lara Iván Elías Gomez @Ivanegomezh Mérida Alexander Castillo @Alexandercas21 Miranda Yoel Quevedo @Joel_Queve Monagas Oscar Zapata @Oscarzapar Nueva Esparta Yoelvis Peña @Yoelbis.22 Península Goajira Juan Petit @Juanpetit21 Portuguesa Benjamín Rojas @Ibenrojas Sucre Sixto